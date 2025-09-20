في ختام جولة "عزنا بطبعنا".. النصر يعبر الرياض بخماسية ويحافظ على الصدارة

حافظ فريق النصر الأول لكرة القدم على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مع ختام الجولة الثالثة، بعد أن تجاوز ضيفه الرياض بنتيجة (5-1)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "الأول بارك"، بقيادة الحكم السويسري أورس شنايدر، في ختام جولة "عزنا بطبعنا" المتزامنة مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ95.