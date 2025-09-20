في ختام جولة "عزنا بطبعنا".. النصر يعبر الرياض بخماسية ويحافظ على الصدارة

حافظ فريق النصر الأول لكرة القدم على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مع ختام الجولة الثالثة، بعد أن تجاوز ضيفه الرياض بنتيجة (5-1)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "الأول بارك"، بقيادة الحكم السويسري أورس شنايدر، في ختام جولة "عزنا بطبعنا" المتزامنة مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ95.
وانتهى الشوط الأول بثلاثية نصراوية دون مقابل، حيث افتتح جواو فيليكس التسجيل في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من زميله كومان، وأضاف كومان الهدف الثاني في الدقيقة 30 بمجهود فردي رائع، قبل أن يحرز النجم كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 33 بعد تمريرة مميزة من فيليكس.
وفي الشوط الثاني، واصل فيليكس تألقه مسجلًا الهدف الرابع في الدقيقة 49 ليكمل "الهاتريك"، قبل أن يقلص الرياض النتيجة بهدف أول في الدقيقة 51 عن طريق مامادو برأسية أرضية في شباك الحارس راغد النجار. وعاد رونالدو ليسجل الهدف الخامس للنصر والثاني له شخصيًا في الدقيقة 76، منهياً آمال الضيوف في العودة.
وشهدت الدقيقة 87 تحية خاصة بين مدافع النصر عبدالإله العمري وجماهير فريقه في المدرجات.
وبهذه النتيجة، حافظ النصر على صدارة دوري روشن برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الرياض عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.