"كلاسيكو آسيوي" منتظر بين الهلال والاتحاد.. لمن يبتسم ؟

يسعى فريق الهلال الكروي الأول، إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه ضيفه الاتحاد، في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتحديداً في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب " المملكة أرينا "، في العاصمة الرياض.