"كلاسيكو آسيوي" منتظر بين الهلال والاتحاد.. لمن يبتسم ؟

يسعى فريق الهلال الكروي الأول، إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه ضيفه الاتحاد، في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتحديداً في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب " المملكة أرينا "، في العاصمة الرياض.
الجماهير على موعد مع الإثارة والندية من جديد، بين الهلال والاتحاد بعد أيام من مواجهتهما في الدوري المحلي والتي حسمها الأزرق لصالحه 3 - 1، لكن " الكلاسيكو " هذه المرة بنكهة آسيوية "ذهاب وإياب" وخروج مغلوب.
ويأمل الهلال تجديد فوزه لمواصلة مشواره في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بها (4 مرات )، فيما سيحاول الاتحاد، البطل مرتين، رد الاعتبار وقطع شوط كبير نحو نصف النهائي.
يذكر أن الأزرق يلعب بعاملي الأرض والجمهور، ويمنٌي النفس بعدم التعثر من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات " محلياً وقارياً "، حتى يخوض لقاء جدة مرتاحاً وبعيداً عن الضغوط، فيما يأمل الأصفر العودة لجدة ولو بالتعادل الإيجابي.. ويبقى السؤال: لمن تبتسم القمة السعودية في المشوار الآسيوي؟ .