انطلاق فعاليات الجولة الختامية من بطولة السعودية للباها 2025 في جدة

انطلقت اليوم فعاليات باها جدة تويوتا، الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومحافظة جدة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.
استهل المشاركون اليوم الأول بمرحلة التسجيل والتدقيق الإداري، تلا ذلك إجراء الفحص الفني للمركبات المشاركة، الذي شهد تدقيقًا شاملًا لضمان مطابقتها للأنظمة والاشتراطات المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA). وعقدت اللجنة المنظمة بعد ذلك المؤتمر الصحفي ما قبل الرالي، حيث أدلى عدد من السائقين بتصريحاتهم، من بينهم يزيد الراجحي حامل لقب بطولة السعودية تويوتا للباها 2024، الذي أكد جاهزيته لخوض باها جدة تويوتا بسيارة جديدة أكثر تطورًا، وأضاف: "سنخوض هذا العام تحديًا مختلفًا بدعم كامل من فريقنا. هدفي هو الحفاظ على اللقب، ورغم صعوبة المنافسة واتساع دائرة المرشحين، سنبذل كل ما في وسعنا حتى اللحظة الأخيرة".
من جهتها، قالت بطلة الراليات السعودية دانية عقيل خلال المؤتمر الصحفي: "أستعد للمشاركة في باها جدة تويوتا بكامل تركيزي، حيث تمثل هذه الجولة آخر ظهور لي في فئة تشالنجر قبل الانتقال الموسم المقبل إلى فئة الألتيميت ضمن بطولة السعودية تويوتا. أنا متحمسة لهذه المرحلة الجديدة، وهدفي إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة".
واختُتم اليوم الأول باجتماع السائقين والفرق، حيث قدّم مسؤولو "باها جدة تويوتا" تنبيهات تفصيلية حول مسار المراحل، ونقاط السلامة، وإرشادات التحكم والتوقيت، لضمان انطلاقة سلسة وآمنة لجميع المتنافسين في اليوم التالي.
ويشهد يوم غدٍ الخميس ثاني أيام "باها جدة تويوتا" إقامة حفل الافتتاح الرسمي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، إضافة إلى عدد من المسؤولين والضيوف.
وعقب حفل الافتتاح، تنطلق المرحلة التحضيرية لمسافة إجمالية تبلغ 165 كلم، منها 10 كلم مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، سجّل فيها 88 متسابقًا وملاحًا يمثلون 17 جنسية، يتوزعون على ثماني فئات: ألتيميت بي، وألتيميت، وستوك، وتشالنجر، وسايد باي سايد، والشاحنات، والدراجات النارية، والدراجات رباعية العجلات "الكوادز".
وسيكون "باها جدة تويوتا" مسرحًا لمنافسة حاسمة بين بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي ودانية عقيل على لقب بطولة "السعودية تويوتا للباها 2025"، وكذلك على لقب فئة "ألتيميت بي"، حيث يدخل الراجحي الجولة الختامية متقدمًا بفارق 18 نقطة في صدارة الترتيب العام. كما سيشهد الرالي مواجهات قوية في بقية الفئات المشاركة، مع سعي المتنافسين لحسم مراكزهم النهائية في البطولة عبر الجولة الختامية التي تجمع نخبة من السائقين على مختلف الفئات.