انطلاق فعاليات الجولة الختامية من بطولة السعودية للباها 2025 في جدة

استهل المشاركون اليوم الأول بمرحلة التسجيل والتدقيق الإداري، تلا ذلك إجراء الفحص الفني للمركبات المشاركة، الذي شهد تدقيقًا شاملًا لضمان مطابقتها للأنظمة والاشتراطات المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA). وعقدت اللجنة المنظمة بعد ذلك المؤتمر الصحفي ما قبل الرالي، حيث أدلى عدد من السائقين بتصريحاتهم، من بينهم يزيد الراجحي حامل لقب بطولة السعودية تويوتا للباها 2024، الذي أكد جاهزيته لخوض باها جدة تويوتا بسيارة جديدة أكثر تطورًا، وأضاف: "سنخوض هذا العام تحديًا مختلفًا بدعم كامل من فريقنا. هدفي هو الحفاظ على اللقب، ورغم صعوبة المنافسة واتساع دائرة المرشحين، سنبذل كل ما في وسعنا حتى اللحظة الأخيرة".