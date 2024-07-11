لوران بلان يقترب من تدريب الاتحاد

وأنهى الاتحاد عقد مدربه السابق الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مطلع يوليو الجاري، بعد موسم مخيب للآمال في مختلف المسابقات وفي طليعتها الدوري السعودي، حيث حل خامساً مخفقاً في الدفاع عن لقبه والتأهل إلى المسابقات الآسيوية.