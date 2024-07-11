لوران بلان يقترب من تدريب الاتحاد

اقترب نادي اتحاد جدة، من التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان، ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، اعتباراً من الموسم المقبل 2024/2025.
وذكر الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي" عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): أن إدارة الاتحاد تعمل على إتمام الصفقة مع المدرب الفرنسي لوران بلان خلال الـ24 أو 48 ساعة القادمة".
وأوضح الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" تم اختيار المدير الفني لوران بلان باعتباره الملف الشخصي المفضل ليتم تعيينه كمدرب رئيسي جديد بعد انهيار الصفقة مع ستيفانو بيولي.
وأنهى الاتحاد عقد مدربه السابق الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مطلع يوليو الجاري، بعد موسم مخيب للآمال في مختلف المسابقات وفي طليعتها الدوري السعودي، حيث حل خامساً مخفقاً في الدفاع عن لقبه والتأهل إلى المسابقات الآسيوية.
ويحظى المدرب الفرنسي بترحيب كبير وتأييد من مواطنه كريم بنزيمة، قائد فريق الاتحاد الذي لعب تحت قيادة بلان خلال توليه مهمة تدريب المنتخب الفرنسي بين 2010 و2012.
وسبق وأن تولى صاحب الـ58 عاماً، تدريب ناديي بوردو (2007-2010) وباريس سان جيرمان (2013-2016)، وليون من (2022 - 2023) ، كما سبق وأن درب منتخب فرنسا (2010-2012).
وفي حال استلم الإدارة الفنية لنادي الاتحاد، سيكون المنصب الثاني للمدرب الفرنسي في منطقة الخليج بعد إشرافه على الريان القطري بين ديسمبر 2020 وفبراير 2022 عندما أقيل بسبب سوء النتائج.