خلال مراحل الاستكشاف .. أخضر البراعم يفتتح معسكره في تركيا

افتتح منتخب البراعم مواليد 2009 ، اليوم السبت ، معسكره الإعدادي في مدينة بوردور بتركيا، والذي يمتد حتى العشرين من الشهر الجاري، ضمن مرحلة الإعداد الفني للاعبين الذين تم اختيارهم خلال مراحل الاستكشاف.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني خالد الفرحان والجهاز الفني المساعد، اشتملت على تطبيقهم لتمارين لياقية وتكتيكية متنوعة.
ويدشّن "الأخضر" غدًا الأحد مبارياته التجريبية بمواجهة فريق درجة البراعم بنادي ألانيا سبور التركي، في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب جامعة محمد عاكف أرسوي.
وتضم قائمة المنتخب السعودي للبراعم (26) لاعبًا، وهم : مساعد الشمري، موسى آل عيد، حيدر الحساوي، علي الباهلي، أحمد الحربي، تميم سراج، خالد شراحيلي، شامان القحطاني، مبارك المسرحي، عبدالعزيز توفيق، علي الهزيمي، محمد السعيد، بندر السلمي، تركي الزهراني، تميم الخالدي، راكان حارثي، زيد البوري، زيد الغامدي، ريان خيرات، تركي السعيد، حسن العكروش، عبدالله المهري، خليل شراحيلي، خالد العنزي، علي الشنقيطي، سيف أحمد.