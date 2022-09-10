خلال مراحل الاستكشاف .. أخضر البراعم يفتتح معسكره في تركيا

وتضم قائمة المنتخب السعودي للبراعم (26) لاعبًا، وهم : مساعد الشمري، موسى آل عيد، حيدر الحساوي، علي الباهلي، أحمد الحربي، تميم سراج، خالد شراحيلي، شامان القحطاني، مبارك المسرحي، عبدالعزيز توفيق، علي الهزيمي، محمد السعيد، بندر السلمي، تركي الزهراني، تميم الخالدي، راكان حارثي، زيد البوري، زيد الغامدي، ريان خيرات، تركي السعيد، حسن العكروش، عبدالله المهري، خليل شراحيلي، خالد العنزي، علي الشنقيطي، سيف أحمد.