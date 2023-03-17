جدة تستضيف اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.. الأحد

ويهدف مجلس وزراء الرياضة والشباب، الذي يعمل في نطاق جامعة الدول العربية، إلى تحقيق التعاون، والتنسيق، والتكامل، والخطط، والبرامج، والدراسات، والبحوث في مجالات الشباب والرياضة، والتنسيق لتوحيد مواقف الدول العربية في الاجتماعات، والمؤتمرات الإقليمية والدولية الشبابية والرياضية، إلى جانب الإشراف على الدورات الرياضية العربية، بالتعاون مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.