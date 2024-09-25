أغلى الكؤوس: مفاجآت كبرى في دور الـ32.. تعرَّف على المتأهلين لدور الـ16

أغلى الكؤوس: مفاجآت كبرى في دور الـ32.. تعرَّف على المتأهلين لدور الـ16
اكتمل أمس الأربعاء عقد الفِرق المتأهلة لدور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس" لكرة القدم لموسم 2024/ 2025.
وشهدت منافسات دور الـ32 مباريات مثيرة، ومفاجآت من العيار الثقيل، بإقصاء خمسة فرق من دوري المحترفين من أمام فرق من أندية الدرجة الأولى، كان أبرزها توديع صاحب الرقم القياسي بمرات التتويج (الأهلي) على يد أحد فرق دوري يلو لأندية الدرجة الأولى (فريق الجندل) بنتيجة (2-1)، وخروج الفتح هو الآخر من أمام الجبلين (2-0).
وأكمل فريق الرائد أضلاع الدور ثمن النهائي بفوزه خارج قواعده على مضيفه فريق جدة (2-0) من أندية دوري الدرجة الأولى، وتأهُّل فريق الرياض إلى الدور المقبل بفوزه على مضيفه الصفا (3-1)، كما تأهل العربي من الدرجة الأولى إلى الدور القادم عقب فوزه على الأخدود (2-1).
وبلغ الهلال حامل اللقب الدور ثمن النهائي بعدما تغلب على ضيفه البكيرية بهدف نظيف. وعلى خطى غريمه التقليدي تأهَّل النصر إثر فوزه على نظيره الحزم (2-1)، وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على نظيره العين بثلاثية نظيفة، وتجاوز الشباب عقبة مضيفه الخلود (3-1)، وأمطر القادسية شباك العروبة بأربعة أهداف مقابل هدف؛ ليضمن عبوره إلى دور الـ16.
وأفلت التعاون من مطب أبها بتغلبه عليه بعد التمديد (3-2) بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وخطف فريق الوحدة بطاقة الترشح على حساب ضيفه الفيصلي عن طريق ركلات الترجيح (4-2).
وحجز الفيحاء مكانه في الدور القادم بفوزه الكبير على الباطن برباعية بيضاء، وأقصى الطائي (درجة أولى) ضيفه الخليج بنتيجة كبيرة، استقرت عند خمسة أهداف لهدفين، وتجاوز الاتفاق ضيفه العدالة بثنائية نظيفة، وتأهل النجمة (درجة أولى) على حساب ضمك (2-0).