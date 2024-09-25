أغلى الكؤوس: مفاجآت كبرى في دور الـ32.. تعرَّف على المتأهلين لدور الـ16

وشهدت منافسات دور الـ32 مباريات مثيرة، ومفاجآت من العيار الثقيل، بإقصاء خمسة فرق من دوري المحترفين من أمام فرق من أندية الدرجة الأولى، كان أبرزها توديع صاحب الرقم القياسي بمرات التتويج (الأهلي) على يد أحد فرق دوري يلو لأندية الدرجة الأولى (فريق الجندل) بنتيجة (2-1)، وخروج الفتح هو الآخر من أمام الجبلين (2-0).