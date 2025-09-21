وزير التعليم يُدشن الموسم الـ16 لبطولات اتحاد الرياضة الجامعية

وثمّن الدكتور خالد المزيني دعم القيادة ـ حفظها الله ـ للقطاع الرياضي الجامعي، ولوزير التعليم، دعمه المتواصل للاتحاد، وحضوره وتدشينه الموسم الـ16، الذي يُعد مشروعًا وطنيًا يقوده الاتحاد، ويمثل منصة حيوية لتحريك الشباب داخل البيئة الجامعية، التي تضم نسبة معتبرة من شباب الوطن، وهو ما يعكس حجم التأثير وأهمية الاستثمار في طاقات الشباب، مبينًا أن من أبرز الإنجازات المحققة تمكين الطالبات من الحصول على فرص متساوية تمامًا مع الطلاب، وهو ما يمثّل نقلة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين (Gender Equality)، حيث أصبحت المملكة – رغم حداثة عهدها برياضة الطالبات – تحقق حضورًا دوليًا مشرفًا في هذا المجال.