وزير التعليم يُدشن الموسم الـ16 لبطولات اتحاد الرياضة الجامعية

دشّن وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور رئيس الاتحاد الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني، ورؤساء الجامعات، الموسم الرياضي الـ16 للاتحاد، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم اليوم في مقر الوزارة بالرياض.
وشاهد الحضور خلال الحفل فيلمًا عن منجزات الموسم الرياضي السابق (الـ15) ونتائج مؤشر الأداء للجامعات، ثم دشّن الوزير البنيان الموسم الرياضي الـ16 لمسابقات الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الذي تضمن 31 بطولة وطنية، بواقع (17) للطلاب، و(14) للطالبات، أعقبه عرض مرئي عن الموسم الجديد، ليكرم وزير التعليم بعدها الجامعات المتميزة في مؤشر أداء الجامعات للموسم (15)، للطلاب والطالبات في التعليم العام والأهلي، وتكريم الجامعات الأكثر نشاطًا خلال الموسم.
وكان وزير التعليم قد رأس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الذي سبق حفل التدشين، وتم خلاله إقرار التقرير السنوي للاتحاد للموسم الرياضي الخامس عشر للعام الجامعي 1446هـ، واعتماد الحساب الختامي للاتحاد للعام المالي 2024م.
وعقب الحفل، وقّع رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني، اتفاقيات تعاون مع الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وميد غلف للتأمين، واللجنة الوطنية للجان العمالية.
وثمّن الدكتور خالد المزيني دعم القيادة ـ حفظها الله ـ للقطاع الرياضي الجامعي، ولوزير التعليم، دعمه المتواصل للاتحاد، وحضوره وتدشينه الموسم الـ16، الذي يُعد مشروعًا وطنيًا يقوده الاتحاد، ويمثل منصة حيوية لتحريك الشباب داخل البيئة الجامعية، التي تضم نسبة معتبرة من شباب الوطن، وهو ما يعكس حجم التأثير وأهمية الاستثمار في طاقات الشباب، مبينًا أن من أبرز الإنجازات المحققة تمكين الطالبات من الحصول على فرص متساوية تمامًا مع الطلاب، وهو ما يمثّل نقلة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين (Gender Equality)، حيث أصبحت المملكة – رغم حداثة عهدها برياضة الطالبات – تحقق حضورًا دوليًا مشرفًا في هذا المجال.
وكشف رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في تصريح عقب الحفل، عن وصول إجمالي المشاركات في أنشطة الاتحاد إلى أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف طالب وطالبة، منقسمين بالتساوي تقريبًا، مؤكدًا أن الأنشطة أصبحت أكثر شمولية، من خلال إدخال ألعاب جديدة تستوعب مختلف شرائح المجتمع الجامعي، وتلبي اهتماماتهم الصحية، والبدنية، والترفيهية.
وقال المزيني: "أعاد الاتحاد صياغة أهدافه الاستراتيجية، لتكون الرياضة الجامعية رافدًا رئيسًا لرياضة الوطن، وفي الوقت ذاته داعمًا للأهداف الأكاديمية للجامعات"، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 مثّلت حافزًا كبيرًا في إعادة توجيه الجهود وتركيزها، وهو ما انعكس في النتائج الملموسة، والإنجازات المُحققة على أرض الواقع.
وحول الشراكات الجديدة للاتحاد، بيّن المزيني أن الاتحاد وقّع اليوم ثلاث مذكرات تعاون مع جهات مهمة تسعى لدعم الرياضة الجامعية، وخدمة شباب الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تسهم في تقليل تكلفة التشغيل، وتتيح المجال لمزيد من التوسّع في الأنشطة والبرامج.
وختم الدكتور خالد المزيني حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق أهدافه، وبأنه نجح في إنجاز العديد منها قبل الوقت المتوقع، انسجامًا مع ما تحققه رؤية 2030م من نتائج مبكرة ومؤثرة.