بطولة أمم إفريقيا 2023: المغرب يضرب تنزانيا بثلاثية

استهل المنتخب المغربي مشاركته في أمم إفريقيا 2023 بفوز كبير على نظيره منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لاورينت بوكو" ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في ساحل العاج.
افتتح رومان سايس أهداف المباراة للمنتخب المغرب في الدقيقة 30 بعد أن أحسن متابعة كرة مرتدة من الحارس نتيجة تسديدة حرة مباشرة قوية من حكيم زياش.
وأضاف عز الدين أوناحي الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 77 من هجمة منظمة قادها مسجل الهدف من الناحية اليسرى تبادل خلالها الكرة مع أمين عدلي قبل أن ينهيها في الشباك من تسديدة أرضية قوية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى تنزانيا.
وعزز المتألق يوسف النصيري تقدم منتخب المغرب بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد أن تابع عرضية أشرف حكيمي.
وشهدت الدقيقة 70 طرد لاعب منتخب تنزانيا نوفاتوس ميروشي لحصوله على الإنذار الثاني في المباراة للعب بطريقة متهورة ضد عزالدين أوناحي.