بطولة أمم إفريقيا 2023: المغرب يضرب تنزانيا بثلاثية

استهل المنتخب المغربي مشاركته في أمم إفريقيا 2023 بفوز كبير على نظيره منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لاورينت بوكو" ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في ساحل العاج.