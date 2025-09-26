الآسيوي يسلط الضوء على الأخضر الشاب قبل مشاركته في كأس العالم تحت 20 عاماً بتشيلي

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على المنتخب السعودي للشباب، قبيل مشاركته في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي، والتي تنطلق منافساتها يوم 27 سبتمبر الجاري.
وقال الاتحاد القاري في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يدخل منتخب السعودية منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي بعزيمة على تحقيق نتيجة أفضل من مشواره اللافت في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين، حيث حلّ وصيفاً للبطل".
وأضاف البيان أن فريق المدرب البرازيلي ماركوس سواريس أظهر صلابة وانضباطاً دفاعياً طوال مشوار البطولة القارية، بعدما اجتاز دور المجموعات الصعب وتفوق على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح في نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام أستراليا في المباراة النهائية.
المشاركات السابقة: 10.
أفضل إنجاز: دور الـ16 (2011، 2019).
نتيجة نسخة 2023: لم يتأهل.
طريق التأهل: وصيف كأس آسيا للشباب 2025 في الصين.
المدرب: ماركوس سواريس (البرازيل).
معلومة: الحارس حامد يوسف اختير أفضل حارس في البطولة القارية بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.
مباريات المجموعة السادسة: كولومبيا (29 سبتمبر) – نيجيريا (2 أكتوبر) – النرويج (5 أكتوبر).
وكان الأخضر الشاب قد اختبر نفسه في بطولة خوفو الدولية 2025 بمصر، حيث خسر 1-2 أمام كولومبيا، قبل أن يتعادل 1-1 مع البرازيل و0-0 مع النرويج، ليكسب خبرة دولية إضافية.
ويعوّل سواريس على نفس التشكيلة التي وصلت نهائي البطولة القارية، بقيادة الحارس حامد يوسف، ولاعب الوسط بسام هزازي، والمهاجم عمار اليهيبي الذي خطف الأضواء بتسجيله هدف الفوز القاتل أمام الصين في ربع النهائي.
وأكد الاتحاد الآسيوي أن المنتخب السعودي الشاب سيكون متحمسًا لترك بصمته عالميًا بعد غيابه عن نسخة 2023، مشددًا على أن صلابته الدفاعية تبقى السلاح الأبرز في مشواره المرتقب بتشيلي.