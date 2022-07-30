الاتفاق يستأنف تدريباته بعد الودية الأولى بتدريب صباحي ومسائي .. وجراحية لهوساوي

وفي الحصة الثانية المسائية اشتملت بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي والإنهاء على حراس المرمى قبل أن يختتم المران بمناورة شهدت تنافسًا كبيرًا أسفرت عن فوز الفريق الأخضر في الشوط الإضافي.