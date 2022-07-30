الاتفاق يستأنف تدريباته بعد الودية الأولى بتدريب صباحي ومسائي .. وجراحية لهوساوي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم السبت على فترتين، وذلك في ملعب منتجع فنربخشة الرياضي لليوم السادس ضمن البرنامج الإعدادي لمعسكر تركيا والذي يُقام من 24 يوليو حتى 18 أغسطس المقبل.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل خلال الفترة الصباحية بعد الإحماء على جري حول الملعب ثم تدريب الاستحواذ عبر 3 مجموعات.
وفي الحصة الثانية المسائية اشتملت بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي والإنهاء على حراس المرمى قبل أن يختتم المران بمناورة شهدت تنافسًا كبيرًا أسفرت عن فوز الفريق الأخضر في الشوط الإضافي.
ومن جهة ثانية أجريت للاعب الاتفاق سنوسي هوساوي عملية جراحية بسيطة صباح اليوم في أحد مستشفيات تركيا وهي عبارة عن إزالة خراج على مستوى الفخذ ويحتاج إلى عدة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.
وعلى صعيد متصل منح المدرب باتريس كارتيرون لاعبي الاتفاق راحة يوم غدٍ الأحد على أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين.