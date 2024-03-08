لمعاونة "أندرسون بارونكو".. طاقم تحكيم نسائي لمباراة الأهلي والزمالك

تمّ الإعلان عن قائمة حكّام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة 4 أسماء نسائية في معاونة حكم الساحة البرازيلي "أندرسون بارونكو".