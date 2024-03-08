رياضة
لمعاونة "أندرسون بارونكو".. طاقم تحكيم نسائي لمباراة الأهلي والزمالك
الليلة في العاصمة السعودية الرياض
تمّ الإعلان عن قائمة حكّام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة 4 أسماء نسائية في معاونة حكم الساحة البرازيلي "أندرسون بارونكو".
وستتواجد البرازيلية "نيوزا باك" ضمن حكام مباراة الديربي القاهري كمساعد أول، ومواطنتها "فابريني بيفيلاكوا كوستا" كمساعد ثانٍ، وستكون "تشارلي ويندي" حكمًا لتقنية الفيديو، وتساعدها فيها "ثايزلين كوستا".