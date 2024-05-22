على هامش منتدى الاستثمار.. رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقّع اتفاقية مع نظيرتها اليابانية

وتهدف الاتفاقية لإنشاء قنوات اتصال فعّالة بين الجانبين، في جوانب إدارية وفنية تتعلق بممارسة كرة القدم في البلدين، إلى تحقيق نمو مستدام في قطاعي كرة القدم في السعودية واليابان، مع تعزيز معايير كرة القدم، وتبادل الخبرات والموارد بين اللاعبين والمدربين، وكذلك فرق العمل في كلا الدوريين، إضافة إلى دعم النمو والتطور المستمر للدوريين، عبر تنظيم ورش عمل ومؤتمرات عمل دورية، تهدف إلى مشاركة الأفكار وتعزيز البنية التحتية لكرة القدم.