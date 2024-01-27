وزير الرياضة "الفيصل" يُتوِّج النيوزيلندي "نِك كاسيدي" بالمركز الأول في الجولة الثانية من سباق فورمولا إي-الدرعية 2024

الجدير ذكره أنه بعد انتهاء الجولتَيْن الثانية والثالثة، اللتين احتضنتهما السعودية، سينتقل السائقون إلى مدينة ساو باولو في البرازيل، التي ستحتضن الجولة الرابعة من الحدث العالمي، قبل أن تستقبل اليابان الحدث في جولته الخامسة، ثم إيطاليا في الجولتَيْن السادسة والسابعة، ثم فرنسا التي ستحتضن الجولة الثامنة، وألمانيا التي ستستضيف الجولتَين التاسعة والعاشرة، أما الجولة الـ11- الـ12 فستكونان في الصين، ثم تنتقل بعد ذلك البطولة إلى الولايات المتحدة التي ستنظم الجولة الـ13 – الـ14، لتختتم بعدها البطولة بموسمها العاشر في العاصمة البريطانية لندن التي ستستضيف الجولتَيْن الأخيرتين الـ15 – الـ16.