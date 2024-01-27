وزير الرياضة "الفيصل" يُتوِّج النيوزيلندي "نِك كاسيدي" بالمركز الأول في الجولة الثانية من سباق فورمولا إي-الدرعية 2024

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم السبت 26 يناير 2024، النيوزيلندي نِك كاسيدي، سائق فريق "جاغوار تي سي إس، بالمركز الأول في الجولة الثالثة من بطولة العالم "إي بي بي فورمولا إي" بموسمها العاشر، والجولة الثانية من سباق فورمولا إي-الدرعية 2024، وذلك بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.
ونجح النيوزيلندي "نِك كاسيدي" سائق فريق "جاغوار تي سي إس" في كتابة اسمه بأحرف من ذهب مع قائمة الأبطال المتوجين على حلبة الدرعية؛ وذلك بعد تتويجه بالمركز الأول في هذه الجولة؛ لينضم إلى قائمة المتوجين بالحلبة، وهم: (البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا- البريطاني سام بيرد- البريطاني ألكسندر سيمز- الهولندي نيك دي فريز- السويسري إدواردو مورتارا- الألماني باسكال ويرلين- البريطاني جيك دنيس).
وعلى صعيد نتائج الجولة الثالثة التي أقيمت اليوم، وسط حضور كبير من داخل وخارج السعودية، وتحت الأضواء الكاشفة ليلاً، تمكَّن الهولندي "روبن فراينز" سائق فريق "إنفيجن ريسينغ" من تحقيق المركز الثاني، فيما حصد البريطاني أوليفر رولاند سائق فريق "نيسان" جائزة المركز الثالث.
وكانت المرحلة التأهيلية لسباق اليوم، التي أُقيمت قبل انطلاق السباق الرسمي، قد شهدت فوز البريطاني أوليفر رولاند بالمركز الأول، فيما جاء النيوزيلندي كاسيدي ثانيًا، وحل الهولندي روبن فراينز ثالثًا.
وتميزت النسخة الحالية بحضور وتغطية إعلامية دولية موسعة؛ إذ حضر أكثر من (300) إعلامي من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تم نقلها على شاشات أكثر من (45) قناة في (16) دولة حول العالم.
الجدير ذكره أنه بعد انتهاء الجولتَيْن الثانية والثالثة، اللتين احتضنتهما السعودية، سينتقل السائقون إلى مدينة ساو باولو في البرازيل، التي ستحتضن الجولة الرابعة من الحدث العالمي، قبل أن تستقبل اليابان الحدث في جولته الخامسة، ثم إيطاليا في الجولتَيْن السادسة والسابعة، ثم فرنسا التي ستحتضن الجولة الثامنة، وألمانيا التي ستستضيف الجولتَين التاسعة والعاشرة، أما الجولة الـ11- الـ12 فستكونان في الصين، ثم تنتقل بعد ذلك البطولة إلى الولايات المتحدة التي ستنظم الجولة الـ13 – الـ14، لتختتم بعدها البطولة بموسمها العاشر في العاصمة البريطانية لندن التي ستستضيف الجولتَيْن الأخيرتين الـ15 – الـ16.