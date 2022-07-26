الشباب ينهي تحضيراته لمواجهة لاس بالماس الإسباني

وفي الفترة المسائية أدى اللاعبون تمارين ترفيهية وفنية، ثم أجروا تمارين مهارية باستخدام الكرة، تضمنت رفع مستوى قوة التحمل، قبل أن يفرض الجهاز الفني تدريبات فنية وتكتيكية في منتصف الملعب، اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين.