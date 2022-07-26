الشباب ينهي تحضيراته لمواجهة لاس بالماس الإسباني

أنهى فريق الشباب الأول لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تحضيراته لخوض أولى مبارياته التجريبية، ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا للموسم الجديد.
وسيواجه الشباب نظيره لاس بالماس الإسباني، يوم الأربعاء على ملعب لاكوينتا أحد ملاعب التدريب في مركز ماربيا لكرة القدم، عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
ميدانيًا، بدأت الحصة الصباحية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة، بعدها أدى اللاعبون جملاً فنية منوعة في منتصف الملعب، فرض خلالها المدرب المؤقت عبداللطيف الحسيني مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.
وفي الفترة المسائية أدى اللاعبون تمارين ترفيهية وفنية، ثم أجروا تمارين مهارية باستخدام الكرة، تضمنت رفع مستوى قوة التحمل، قبل أن يفرض الجهاز الفني تدريبات فنية وتكتيكية في منتصف الملعب، اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين.
فيما واصل المحترف البرازيلي إياغو سانتوس برنامجه التأهيلي الخاص المعد مسبقًا برفقة المعد البدني.
ويمتد معسكر الشباب حتى 11 أغسطس المقبل، يلتقي خلالها إلى جانب بالماس، أندية ريال سرقسطة وألخيسراس وفريقًا رابعًا يحدد لاحقًا.