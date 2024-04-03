أخيرًا.. الفتح يفك عقدة ملعبه الجديد عبر بوابة الاتفاق

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم أخيرًا في فك عقدة ملعبه الجديد محققًا أول انتصاراته عليه؛ وذلك بتغلُّبه على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب نادي الفتح بمدينة الأحساء لحساب منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وفشل الفريقان في استغلال الفرص كافة التي أُتيحت لهما أمام المرميَين من أجل زيارة الشباك؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني تمكّن أصحاب الضيافة من خطف هدف الانتصار الوحيد عن طريق لوكاس زيلارايان الذي ترجم مجهودًا فرديًّا مميزًا من اللاعب عثمان العثمان داخل شباك الحارس باولو فيكتور، وذلك في الدقيقة الـ80.
وبهذا الانتصار صعد الفتح مركزين على سُلّم الترتيب؛ إذ رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، بينما تراجع الاتفاق إلى المركز السابع بـ36 نقطة.