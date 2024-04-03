أخيرًا.. الفتح يفك عقدة ملعبه الجديد عبر بوابة الاتفاق

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم أخيرًا في فك عقدة ملعبه الجديد محققًا أول انتصاراته عليه؛ وذلك بتغلُّبه على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب نادي الفتح بمدينة الأحساء لحساب منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.