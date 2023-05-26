مركز التحكيم الرياضي يرفض احتجاج النصر ضد كنو

كشفت تقارير إعلامية أن مركز التحكيم الرياضي السعودي أصدر قراره برفض احتجاج النصر على مشاركة اللاعب محمد كنو مع فريقه الهلال في لقاء الفريقَيْن، وتثبيت النتيجة.
القرار أُرسل لأطراف القضية، وكان بالإجماع من المحكّمين، والمرجّح.
كما ألزم المركز نادي النصر بدفع 92 ألف ريال رسوم تكاليف التحكيم في القضية التي رفعها ضد مشاركة لاعب الهلال محمد كنو.
ونشر الإعلامي وليد الفراج تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "مركز التحكيم يؤيد قرار لجنة الاستئناف الذي صدر تأييدًا لقرار لجنة الانضباط بأن مشاركة محمد كنو سليمة في كل المباريات بعد انتهاء فترة إيقافه".
وتابع: "ورفض مركز التحكيم أيضًا كل المطالبات الأخرى التي طلبها النصر، وتم تحميله كل المصاريف المالية. انتهت القصة. أرجوكم كفاية قضايا خاسرة".
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى، تقدَّم بها نادي النصر بعد تعادُله أمام غريمه التقليدي الهلال خلال مباراتهما بالجولة العاشرة من دوري روشن، احتجاجًا على أهلية مشاركة اللاعب كنو بحجة عدم استكمال عقوبته.ويرى النصر أن اللاعب لم يُكمل فترة عقوبته على اعتبار أن فترة توقف المسابقات لا تحتسب ضمن العقوبة؛ وهو ما
دفعه للتقدم باحتجاج لدى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التي رفضت الشكوى موضوعًا.
وفي المقابل، يرى الهلال أن موقفه من إشراك اللاعب سليم بعد حصوله على ضمانات رسمية من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفيد بأن اللاعب استنفد العقوبة.
وأيَّدت لجنة الاستئناف قرار "الانضباط" فيما يتعلق بالقضية ذاتها؛ وهو ما جعل النصر يتوجه لمركز التحكيم الرياضي الذي ينظر حاليًا في القضية التي شغلت الرأي العام في السعودية خلال الأيام الماضية.