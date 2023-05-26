مركز التحكيم الرياضي يرفض احتجاج النصر ضد كنو

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى، تقدَّم بها نادي النصر بعد تعادُله أمام غريمه التقليدي الهلال خلال مباراتهما بالجولة العاشرة من دوري روشن، احتجاجًا على أهلية مشاركة اللاعب كنو بحجة عدم استكمال عقوبته.ويرى النصر أن اللاعب لم يُكمل فترة عقوبته على اعتبار أن فترة توقف المسابقات لا تحتسب ضمن العقوبة؛ وهو ما