جدة تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للسيدات 2024

وقال خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، "إن البطولة الجديدة ستشهد منافسة عالية المستوى وتنظيمًا مميزًا، عطفًا على ما قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم في البطولات التي استضافها، سواء في اتحاد غرب آسيا أو على كافة الأصعدة والمستويات".