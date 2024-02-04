جدة تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للسيدات 2024

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات، والتي ستقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 19 وحتى 29 فبراير 2024.
وسيشارك في البطولة 8 منتخبات إلى جانب المنتخب السعودي المستضيف، وهم الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين بالإضافة لمنتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة كضيفين من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
ومن المقرر أن تُجرى قرعة البطولة غدًا الاثنين في مدينة عمّان الأردنية، والتي سيتم نقلها على قناة اتحاد غرب اسيا في اليوتيوب.
وتُقام البطولة وفقًا لنظام المجموعات حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على مجموعتين، كل 4 منتخبات في مجموعة، ليُلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وستقام الأدوار النهائية على استاد الأمير عبدالله الفيصل من دور النصف النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.
من جانبها، رحبت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان بالمنتخبات المشاركة في البطولة متمنية لها طيب الإقامة في المملكة.
وأكدت لمياء بنت إبراهيم بن بهيان أن استضافة المملكة لهذه البطولة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم النسائية في المملكة، والتي سجلت العديد من النجاحات في فترة قصيرة أشاد بها الجميع.
وقال خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، "إن البطولة الجديدة ستشهد منافسة عالية المستوى وتنظيمًا مميزًا، عطفًا على ما قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم في البطولات التي استضافها، سواء في اتحاد غرب آسيا أو على كافة الأصعدة والمستويات".
وجدد السالم تقدير اتحاد غرب آسيا للاتحاد السعودي على تفاعله الدائم ودعمه لكافة النشاطات الكروية التي تقام في إقليم غرب آسيا، وتحديدًا كرة قدم السيدات التي يوليها اهتمامًا كبيرًا، وهو الأمر الذي يساند توجهات اتحاد غرب آسيا بتوسيع رقعة هذا القطاع في المنطقة.
الجدير بالذكر أن هذه المشاركة الأولى للمنتخب الوطني للسيدات في البطولات الرسمية، والتي تأتي ضمن مراحل تطوير منتخب السيدات وتقييم مرحلة التأسيس، كما أنها أول بطولة يخوضها المنتخب مع المدرب ”لويس كورتيس“، والذي تم تعيينه في ديسمبر العام الماضي.