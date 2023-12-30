على حساب الرياض.. الاتفاق يُتوَّج بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات

توَّج نزيه النصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت فريق الاتفاق بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2022-2023 في نسختها الرابعة.
وحسم الاتفاق اللقب بعد فوزه على نظيره الرياض بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 3-3 في الأشواط الأصلية والإضافية في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على صالة وزارة الرياضة في مدينة الدمام.
سجَّل للاتفاق كل من نواف العروان (هدفين)، وناصر الحارثي (هدفًا)، فيما سجل ثلاثية الرياض إدواردو دي مورا.
وكان الاتفاق قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على القادسية في دور الـ16، ومن ثم على الوادي في ربع النهائي، ثم على السر في نصف النهائي.
وفي المقابل تأهل الرياض إلى المباراة النهائية عبر مشوار استهله بالفوز على الثقبة في دور الـ16، ثم رضوى في ربع النهائي، قبل أن يفوز على العلا في نصف النهائي.
يُذكر أن القادسية تُوِّج بلقب النسخة الأولى موسم 2019-2020، فيما تُوج الاتفاق بلقب النسخة الثانية موسم 2020-2021، وتُوج السر في النسخة الثالثة موسم 2021-2022.