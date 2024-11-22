أول مواجهة تجمعهما تحت أضواء "روشن".. "ضمك والخلود".. حكايةٌ من يبدأ سطورها؟!

يستعد فريقا ضمك والخلود للقاء الأول بينهما في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، في مباراة تحمل في طياتها أكثر من مجرد 3 نقاط؛ فهي مواجهة بين طموح ضمك للحفاظ على توازنه، وصمود الخلود الذي يسعى للهروب من دوامة النتائج السلبية.
ويلتقي الفريقان للمرة الأولى في دوري الأضواء، حينما يتقابلان يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبالعودة لنتائج ضمك، فقد خسر في آخر مواجهة له مع خصم جديد بنتيجة 1-0 أمام العروبة في 28 سبتمبر 2024، ولكنه حافظ على سجله الإيجابي في آخر 5 مباريات من هذا النوع على أرضه بفوزه في 4 منها وتعادله في واحدة.
ويدخل ضمك صاحب الأرض إلى المباراة منتعشًا بفوزه الأخير على الوحدة بنتيجة 3-2، كسر به سلسلة من ثلاث مباريات دون انتصار، هذا الفوز أعاد الثقة للفريق، الذي يسعى لتحقيق انتصارين متتالين لأول مرة منذ ديسمبر 2023 على أرضه، إذ لم يتذوق ضمك الخسارة في آخر 4 مباريات بفوزين وتعادلين، مما يعطيه دفعة معنوية أمام جماهيره.
أما الخلود فيعيش تحت ضغط نتائجه السلبية، إذ لم يحقق أي فوز في آخر 6 مباريات بـ 3 تعادلات و3 خسارات، واستقبل أهدافًا في جميعها؛ حيث 7 نقاط برصيد الخلود في أول 10 مباريات تضعه في موقف حرج، مما يجعل اللقاء فرصة لاستعادة نقاطه المهدورة.
الأرقام تحكي القصة، الخلود يتفوق في الأهداف خارج منطقة الجزاء هذا الموسم، وهو الأعلى بين جميع الفرق، ولكن دفاع ضمك أظهر صلابة باستقباله هدفًا واحدا فقط من خارج منطقة الجزاء.
وعلى صعيد اللاعبين، تصدر جورج كيفن نكودو لاعب ضمك، قائمة اللاعبين الأكثر تعرضًا للأخطاء في دوري روشن السعودي، بمجموع 31 خطأ خلال 10 مباريات، بزيادة 6 أخطاء عن أقرب منافسيه كولادو وبواتينغ، ولكن يبقى السؤال الأكبر حول نيوكلاي ستانشيو لاعب ضمك الذي سدد 23 كرة منها 10 على المرمى، دون أن ينجح في هز الشباك، فهل ستكون هذه المباراة نقطة تحول له؟
وفي النهاية، بين طموح ضمك وصمود الخلود، تكتسب هذه المواجهة طابعًا خاصًا كونها أول لقاء يجمع ضمك وضيفه الخلود في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، مما يجعلها فرصة لإثبات الذات وكتابة صفحة جديدة في سجلات المنافسة، وسط ترقب الجماهير لمعرفة من سيكتب الفصل الأول في هذه الحكاية.