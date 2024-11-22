أول مواجهة تجمعهما تحت أضواء "روشن".. "ضمك والخلود".. حكايةٌ من يبدأ سطورها؟!

وعلى صعيد اللاعبين، تصدر جورج كيفن نكودو لاعب ضمك، قائمة اللاعبين الأكثر تعرضًا للأخطاء في دوري روشن السعودي، بمجموع 31 خطأ خلال 10 مباريات، بزيادة 6 أخطاء عن أقرب منافسيه كولادو وبواتينغ، ولكن يبقى السؤال الأكبر حول نيوكلاي ستانشيو لاعب ضمك الذي سدد 23 كرة منها 10 على المرمى، دون أن ينجح في هز الشباك، فهل ستكون هذه المباراة نقطة تحول له؟