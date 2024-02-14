طاقم سعودي يقود مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي ويوكوهاما مارينوس الياباني

وسيقود الدولي محمد الهويش المباراة حكماً للساحة، وسيساعده كل من خلف الشمري كمساعد أول وياسر السلطان مساعد ثانٍ، فيما سيتولى خالد الطريس إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عبدالله الشهري، في حين سيكون شكري الحنفوش الحكم الرابع.