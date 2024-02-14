طاقم سعودي يقود مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي ويوكوهاما مارينوس الياباني

كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سعوديًا لإدارة مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي ويوكوهاما مارينوس الياباني، ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.
وسيقود الدولي محمد الهويش المباراة حكماً للساحة، وسيساعده كل من خلف الشمري كمساعد أول وياسر السلطان مساعد ثانٍ، فيما سيتولى خالد الطريس إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عبدالله الشهري، في حين سيكون شكري الحنفوش الحكم الرابع.
ويلتقي نادي بانكوك يونايتد التايلاندي مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني يوم الأربعاء على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل 21 فبراير، على استاد يوكوهاما الدولي في يوكوهاما.