القادسية يستهدف ضم مهاجم إشبيلية بعرض ضخم لـ 3 سنوات

كشفت تقارير إعلامية، عن رغبة نادي القادسية في التعاقد مع المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي، خلال هذا الصيف.
وقال الصحفي "نيكولا شيرا": إن مسؤولي القادسية قدموا عرضًا ضخمًا للنصيري الذي قد يرحل عن إشبيلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "شيرا" عبر منصة "إكس"، أن النادي السعودي سيقدم عقدًا للاعب، مدة ثلاث سنوات، مقابل الحصول على مبلغ يقدر بـ14 مليون يورو في السنة.
ويبلغ يوسف النصيري من العمر 27 عامًا، وكان قد انضم للنادي الإسباني في يناير 2020، قادمًا من ليغانيس، والقيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو.