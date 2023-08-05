استعدادًا للبطولة الدولية.. أخضر الشاطئية يواجه منتخب المغرب وديًا

وانطلقت اليوم السبت، تدريبات أخضر الشاطئية في منطقة جازان، استعدادًا للمباراة الودية الأولى التي ستُلعب غدًا الأحد، وذلك بإجراء حصة تدريبية على الملعب الذي سيحتضن المباريات بقيادة المدرب (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، الذي عمد في التدريبات إلى انتهاج الخطة التي سيلعب بها المباراة من خلال التركيز على التسديد المباشر تجاه المرمى.