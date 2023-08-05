استعدادًا للبطولة الدولية.. أخضر الشاطئية يواجه منتخب المغرب وديًا

تقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية ثلاث مباريات ودية مع نظيره منتخب المغرب في الأيام 6 - 8 - 9 أغسطس الجاري وذلك على الملعب الترابي في منطقة جازان، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة المغرب الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ستُقام في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الجاري.
وانطلقت اليوم السبت، تدريبات أخضر الشاطئية في منطقة جازان، استعدادًا للمباراة الودية الأولى التي ستُلعب غدًا الأحد، وذلك بإجراء حصة تدريبية على الملعب الذي سيحتضن المباريات بقيادة المدرب (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، الذي عمد في التدريبات إلى انتهاج الخطة التي سيلعب بها المباراة من خلال التركيز على التسديد المباشر تجاه المرمى.
يُذكر أن أخضر الشاطئية يحتل الترتيب 25 عالميًا، بينما يحتل منتخب المغرب الترتيب 18 حسب تصنيف اتحاد اللعبة الذي أصدره أخيرًا.