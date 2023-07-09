دورة الألعاب العربية الـ 15: بـ 3 برونزيات.. السيدات يرفعن الميداليات السعودية إلى تسع

أضافت سيدات السعوديات، اليوم الأحد، ثلاث ميداليات للرصيد في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة "الجزائر 2023"، وميدالية للمصارع حقق حسن الحارثي ليرتفع العدد من الميداليات إلى تسع (أربع فضيات وخمس برونزيات).
وجاءت الميدالية الأولى للحسناء الحماد التي حققت برونزية سلاح السايبر في المبارزة، فيما نالت زميلتها فوزية الخيبري برونزية سلاح الأبية، في مواجهات نصف النهائي التي أُقيمت بالمركز الرياضي النسوي بن عكنون، فيما حقق المنتخب السعودي للدراجات للسيدات برونزية، في سباق فرق ضد الساعة لمسافة 29.8كم، بمشاركة مشاعل الحازمي ومنيرة الدريويش ودانية سمباوة.
وحقق حسن الحارثي الميدالية الرابعة البرونزية، في وزن 55 كغ ضمن منافسات المصارعة الرومانية، التي أُقيمت اليوم في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائرية الجزائر.
فاز المنتخب السعودي لكرة الطاولة، على نظيره السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل، وتجاوز المنتخب الإماراتي بالنتيجة ذاتها، في المباراة التي أُقيمت اليوم في القاعة الرياضية بولاية تيبازة الجزائرية، حيث مثل الأخضر عبد العزيز بوشليبي وعلي الخضراوي وخالد الشريف، وسيواجه المنتخب القطري غدًا الاثنين الساعة 1 مساءً (توقيت السعودية) والمنتخب التونسي الساعة 7.30 مساء (توقيت السعودية).
كسب المنتخب السعودي لكرة الهدف، نظيرة القطري بنتيجة 8/6 ، في المباراة التي احتضنتها القاعة المتعددة للرياضات بمنطقة حيدرة في العاصمة الجزائرية الجزائر، وكان الأخضر السعودي قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني غدًا الساعة 8.30 مساء (توقيت السعودية).
يخوض المنتخب السعودي للمبارزة غدًا الاثنين، ثلاث منافسات، حيث سيشارك زكريا الداوود وفيصل عابد، في منافسات سلاح الابيه (فردي) للرجال الساعة 12 مساء (توقيت السعودية) في صالة المركز الرياضي النسوي بن عكنون، ويشارك سعد البقمي وزياد المطيري، في منافسات سلاح السايبر (فردي) للرجال الساعة 3.00 مساء (توقيت السعودية)، فيما تشارك لين الفوزان وأناهيد الخيبري، في منافسات سلاح الفويل (فردي) للسيدات الساعة 3.00 مساء (توقيت السعودية).
في منافسات كرة اليد يواجه المنتخب السعودي، نظيره القطري، غدًا الاثنين الساعة 9.00 مساء (توقيت السعودية) في صالة قصر الرياضة حمو بوتليليس، ضمن الجولة الثانية من منافسات اللعبة، وكان الأخضر قد كسب العراق في المباراة الأولى، وتجاوز الأردن في المباراة الثانية.
فاز المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة، اليوم على نظيره الإماراتي بنتيجة 64 / 35، ليحقق فوزه الثاني في الدورة، ويخوض الأخضر غدًا الاثنين الساعة 6.30 مساء (توقيت السعودية)، مباراته الثالثة في الدورة بمواجهة فلسطين، في صالة سطاوالي بالعاصمة الجزائرية الجزائر.
يُشارك المنتخب السعودي للمصارعة غدًا الساعة 12 مساء (توقيت السعودية) في خمس منافسات، حيث يلعب في المصارعة الرومانية، ريان هوساوي (وزن 60 كغ) وأحمد فوزي (وزن 67 كغ) وعمار هوساوي (وزن 77 كغ) فيما يشارك في المصارعة الحرة، فيصل الدوسري (وزن 65 كغ) وحسن برناوي (وزن 74 كغ).
وتخوض لاعبة المنتخب السعودي رغد النعيمي (وزن 63 كغ) غدًا الاثنين الساعة 4.00 مساء (توقيت السعودية)، نهائي منافسة اللعبة، أمام القطرية زبيدة الجبور، في قاعة بن عكنون بالعاصمة الجزائرية الجزائر، فيما يلعب محمد صبحي (وزن 80 كغ) وزياد مجرشي (وزن 54 كغ) نصف نهائي اللعبة.
تختتم منافسات السباحة غدًا الاثنين الساعة 8.00 مساء (توقيت السعودية)، حيث يخوض السباح علي العيسى 200 م ظهر، وتتابع 200X4 م حرة نهائي، والسباح أحمد الهاشم في سباق 1500 حرة، وذلك في المركب المائي الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية.