دورة الألعاب العربية الـ 15: بـ 3 برونزيات.. السيدات يرفعن الميداليات السعودية إلى تسع

فاز المنتخب السعودي لكرة الطاولة، على نظيره السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل، وتجاوز المنتخب الإماراتي بالنتيجة ذاتها، في المباراة التي أُقيمت اليوم في القاعة الرياضية بولاية تيبازة الجزائرية، حيث مثل الأخضر عبد العزيز بوشليبي وعلي الخضراوي وخالد الشريف، وسيواجه المنتخب القطري غدًا الاثنين الساعة 1 مساءً (توقيت السعودية) والمنتخب التونسي الساعة 7.30 مساء (توقيت السعودية).