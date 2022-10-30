الهولندي "كومانس "مدرباً لنادي أبها.. حتى نهاية الموسم الرياضي

أعلن نادي أبها، اليوم الأحد، رسمياً عن تعاقده مع الهولندي رويل كومانس ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال ما تبقى من منافسات الموسم الجاري 22-23، خلفاً للبلجيكي سفين فاندنبروك المقال مؤخراً بسبب تراجع النتائج.