الهولندي "كومانس "مدرباً لنادي أبها.. حتى نهاية الموسم الرياضي

أعلن نادي أبها، اليوم الأحد، رسمياً عن تعاقده مع الهولندي رويل كومانس ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال ما تبقى من منافسات الموسم الجاري 22-23، خلفاً للبلجيكي سفين فاندنبروك المقال مؤخراً بسبب تراجع النتائج.
وسبق لصاحب الـ52 عاماً أن عمل مساعداً لمدرب المنتخب السعودي السابق فان مارفيك، وعمل ضمن الجهاز الفني كمساعد مع المنتخب الأسترالي والمنتخب الإماراتي، وعمل مدرباً لبرنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، أيضاً عمل مدرباً لنادي الحزم السعودي.
ويحتل أبها حالياً المركز التاسع بـ10 نقاط، بعد 8 مباريات، بالفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر 4 مباريات.