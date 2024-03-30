في ختام الجولة الـ25 من دوري روشن.. الفتح يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة الوحدة

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات بانتصار ثمين خارج ميدانه على مضيفه الوحدة (3-2)، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.