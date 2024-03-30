في ختام الجولة الـ25 من دوري روشن.. الفتح يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة الوحدة

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات بانتصار ثمين خارج ميدانه على مضيفه الوحدة (3-2)، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.
بادر الفتح بافتتاح التسجيل عن طريق الإسباني كريستيان تيلو من تصويبه قوية، عانقت شباك الحارس منير محمدي، عند الدقيقة الـ29 من مجريات الشوط الأول.
وأدرك الوحدة التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ3 دقائق عن طريق لاعبه البرازيلي أنسيلمو.
وفي مطلع الشوط الثاني عاد أنسيلمو ليدوّن الهدف الثاني للوحدة بعد أن تابع رأسية "إيغالو" المرتدة من القائم داخل الشباك، وذلك في الدقيقة الـ51، لكن "تيلو" عاد ليلعب دور البطولة بإحرازه هدف التعادل للفتح من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ68.
وبعد 5 دقائق منح سعد الشرفاء التقدم مجددًا للفتح برأسية جميلة مستغلاً عرضية مميزة من الأرجنتيني لوكاس زيلارايان، وضعها على يمين الحارس "محمدي".
وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفتح نوح الموسى (90+12).
وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 34 نقطة؛ وضعته في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ27 بالمركز الثالث عشر.