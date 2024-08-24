الاتحاد يستهدف التعاقد مع مدافع أولمبيك مارسيليا

وأشار الصحفي إلى أنه بعد رغبة أولمبيك مارسيليا، في مغادرة "شانسيل" للفريق هذا الصيف؛ قد يستفيد الكونغولي من العرض الذي كان يبحث عنه منذ مدة طويلة، في المملكة العربية السعودية.