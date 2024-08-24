الاتحاد يستهدف التعاقد مع مدافع أولمبيك مارسيليا

يفكر نادي الاتحاد في التعاقد مع الكونغولي شانسيل مبيمبا، مدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في الموسم المقبل.
وبحسب معلومات الصحفي "سيباستيان دينيس" الذي يعمل في "فوت ميركاتو"؛ فإن الاتحاد يستهدف الظفر بخدمات "مبيمبا" الذي قد يرحل عن ناديه في الفترة المقبلة.
وأشار الصحفي إلى أنه بعد رغبة أولمبيك مارسيليا، في مغادرة "شانسيل" للفريق هذا الصيف؛ قد يستفيد الكونغولي من العرض الذي كان يبحث عنه منذ مدة طويلة، في المملكة العربية السعودية.
وسبق أن أبدى مسؤولو النادي الأهلي اهتمامهم أيضًا بضم "مبيمبا"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ لتدعيم صفوف الفريق.
وينتهي عقد شانسيل مبيمبا (29 عامًا)، مع أولمبيك مارسيليا في يونيو 2025، وكان قد انضم إليه يوليو 2022، في صفقة انتقال حر.