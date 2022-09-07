للمرة الأولى بالسعودية.. اللجنة السعودية لليوغا تنظّم دورة تدريبية مكثفة لتأهيل الحُكام من الجنسين
بهدف تمكين الكوادر الوطنية من المشاركة في تحكيم مسابقات رياضة اليوغا أسانا بالمملكة؛ تنظم اللجنة السعودية لليوغا أول دورة لحكام اليوغا أسانا من الجنسين، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة السعودية.
وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى، وتليها مرحلة ثانية هي مشاركة حكام اليوغا أسانا السعوديين في تحكيم البطولات الإقليمية، ومن ثم الانطلاق نحو تحكيم البطولات العالمية.
من جانبها قالت نوف المروعي رئيسة اللجنة السعودية لليوغا: إنه في ظل تزايد أعداد الممارسين والمحترفين لرياضة اليوغا أسانا في المملكة، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تجهيز كوادر من الحكام والحكمات السعوديات من أجل الإشراف على تحكيم البطولات المحلية، ولتحقيق هذا الهدف قامت اللجنة باستضافة خبراء من اتحاد آسيا لليوغا أسانا Yogasana Sports Federation Asian لتأهيل كوادرنا الوطنية من الشباب والفتيات من خلال دورة تدريبية مكثفة للتدريب على تحكيم مباريات اليوغا أسانا.
وستتم إقامة الدورة في كلٍّ من: الرياض، وجدة. ستبدأ الدورة الأولى بتاريخ 25-29 سبتمبر 2022م بالرياض، فيما تبدأ الدورة التدريبية الثانية في مدينة جدة يوم 2-6 أكتوبر 2022م.
يشار إلى أن رياضة اليوغا أسانا من أنواع اليوغا التنافسية الاحترافية للأداء العالي، وتتميز بأنها تستخدم استراتيجيات محددة للوضعيات الجسدية الأسانات ومسابقاتها، وتعتمد على الدمج بين البنية الجسمية والتركيز العقلي العميق في صورة متناسقة، كما أنها تسهم في تعزيز القوة والمرونة الجسدية بشكل كبير، وتساعد على الوصول إلى درجات عالية من التركيز والوصول إلى السكينة والهدوء.