للمرة الأولى بالسعودية.. اللجنة السعودية لليوغا تنظّم دورة تدريبية مكثفة لتأهيل الحُكام من الجنسين

من جانبها قالت نوف المروعي رئيسة اللجنة السعودية لليوغا: إنه في ظل تزايد أعداد الممارسين والمحترفين لرياضة اليوغا أسانا في المملكة، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تجهيز كوادر من الحكام والحكمات السعوديات من أجل الإشراف على تحكيم البطولات المحلية، ولتحقيق هذا الهدف قامت اللجنة باستضافة خبراء من اتحاد آسيا لليوغا أسانا Yogasana Sports Federation Asian لتأهيل كوادرنا الوطنية من الشباب والفتيات من خلال دورة تدريبية مكثفة للتدريب على تحكيم مباريات اليوغا أسانا.