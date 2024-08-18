احتضنه نادي رويال جولف دار السلام بمدينة الرباط.. ختام ناجح لمعسكر الأخضر للجولف في المغرب

وعلى المستوى الفني ركز المعسكر على تمارين اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب المنافسات المفتوحة التي أقيمت؛ حيث يُعَد ملعب رويال جولف دار السلام واحدًا من ضمن أفضل ملاعب الجولف من حيث التضاريس والتحديات التي تمكن اللاعبين من رفع مستواهم الفني.