احتضنه نادي رويال جولف دار السلام بمدينة الرباط.. ختام ناجح لمعسكر الأخضر للجولف في المغرب

اختتم المنتخب السعودي للجولف معسكره التدريبي الذي أقيم في المملكة المغربية في نادي رويال جولف دار السلام بمدينة الرباط.
وشارك في المعسكر 26 لاعب ولاعبة من فئة السيدات والناشئين؛ حيث حقق المعسكر الكثير من المكاسب والأهداف التي تضمنت اكتساب المهارات الجديدة، ورفع جاهزية اللاعبين للمشاركات والاستحقاقات المحلية والإقليمية القادمة.
ويأتي المعسكر ضمن خطة الاتحاد السعودي للجولف وانطلاقًا من أهدافه ومرتكزاته على نشر ثقافة رياضة الجولف وإعداد منتخب سعودي مجهز فنيًّا وبدنيًّا لتمثيل المملكة في المحافل الرياضية؛ تماشيًا مع المشروع الرياضي الوطني الذي يخدم مستهدفات رؤية 2030 في ظل الدعم اللامحدود لقطاع الرياضة بشكل عام ورياضة الجولف بشكل خاص.
وعلى المستوى الفني ركز المعسكر على تمارين اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب المنافسات المفتوحة التي أقيمت؛ حيث يُعَد ملعب رويال جولف دار السلام واحدًا من ضمن أفضل ملاعب الجولف من حيث التضاريس والتحديات التي تمكن اللاعبين من رفع مستواهم الفني.
كما ركز المعسكر على التدريبات الفردية والجماعية للاعبين باستخدام أحدث تقنيات التعلم المتوافرة في أكاديمية الملعب، واختتم المعسكر بخوض لاعبي المنتخب السعودي للجولف بطولة WAGR مع منتخب المغرب والإمارات ولبنان، والتي حقق خلالها اللاعبون مراكز أولى ومتقدمة خاصة في فئة الناشئين.