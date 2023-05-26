الأهلي يعزز صفوفه باللاعبة الأردنية آية المجالي

وتعد المدافعة الأردنية ثاني تعاقدت الأهلي في تدعيم صفوف فريقه النسائي بأفضل اللاعبات، استعداداً للموسم الجديد، حيث تأتي المجالي بعد المهاجمة السعودية داليا أبولبن، والتي تم التعاقد معها في مارس الماضي، قادمة من الشباب.