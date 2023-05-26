الأهلي يعزز صفوفه باللاعبة الأردنية آية المجالي

سبق :
أنهت إدارة نادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعبة الدولية بصفوف المنتخب الأردني آية المجالي، قادمة من صفوف نادي الاتحاد، لتدعيم الفريق النسائي الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.
وكانت المجالي قد خاضت منافسات الموسم الماضي من الدوري السعودي الممتاز للسيدات مع الاتحاد، حيث ساهمت في تسجيل 6 أهداف، وضعت فريقها بالمركز الخامس في جدول الترتيب.
ووصلت آية المجالي للدوري السعودي قادمة من أولمبياد كلوج الروماني، حيث تعتبر أول أردنية تخوض منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023/2022.
وتعد المدافعة الأردنية ثاني تعاقدت الأهلي في تدعيم صفوف فريقه النسائي بأفضل اللاعبات، استعداداً للموسم الجديد، حيث تأتي المجالي بعد المهاجمة السعودية داليا أبولبن، والتي تم التعاقد معها في مارس الماضي، قادمة من الشباب.