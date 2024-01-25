بطولة آسيا 2023: الأخضر وتايلاند "سلبية".. والصدارة سعودية

أنهى المنتخب السعودي مشاركته في دور المجموعات من بطولة أمم آسيا 2023، بالتعادل السلبي أمام نظيره التايلندي، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب المدينة التعليمية، في ختام دور المجموعات ( السادسة )، من بطولة كأس آسيا قطر2023، بقيادة الحكم الكوري " كيم هي جون".