بطولة آسيا 2023: الأخضر وتايلاند "سلبية".. والصدارة سعودية

أنهى المنتخب السعودي مشاركته في دور المجموعات من بطولة أمم آسيا 2023، بالتعادل السلبي أمام نظيره التايلندي، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب المدينة التعليمية، في ختام دور المجموعات ( السادسة )، من بطولة كأس آسيا قطر2023، بقيادة الحكم الكوري " كيم هي جون".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم الاستحواذ السعودي لكن دون فاعلية، في ظل لعب تايلاند على الكرات المرتدة.
وشهد الشوط الأول إضاعة ركلة جزاء للأخضر السعودي في الدقيقة 12، عن طريق عبدالله رديف، بعد أن تنازل قائد الأخضر سالم الدوسري لزميله الرديف في مهمة التسديد.
وفي الشوط الثاني زج مدرب الأخضر "مانشيني" بأصغر لاعب في المنتخب طلال حاجي.
وفي الدقيقة 70 تبادل عبد الرحمن غريب وزميله سالم الدوسري كرة رائعة داخل الصندوق التايلندي، لكن جانبها الصواب.
وفي الدقيقة 90 كادت رأسية "حاجي" أن تحضر بالهدف الأول لولا براعة حارس تايلاند في التصدي للكرة.
بتلك النتيجة يواجه المنتخب السعودي ( المتصدر بـ 7 نقاط )، نظيره الكوري الجنوبي في دور الـ16 من البطولة.