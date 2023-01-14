في الجولة 13 من دوري روشن.. الاتحاد يعبُر محطة الباطن ويقفز للوصافة

قفز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "مؤقتًا"، بعد أن كسب نظيره الباطن بنتيجة 2/1؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم السبت، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة 13، بقيادة الحكم اليوناني "أناستاسيوس".