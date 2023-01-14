في الجولة 13 من دوري روشن.. الاتحاد يعبُر محطة الباطن ويقفز للوصافة

قفز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "مؤقتًا"، بعد أن كسب نظيره الباطن بنتيجة 2/1؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم السبت، على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة 13، بقيادة الحكم اليوناني "أناستاسيوس".
سجّل الباطن حضوره في الشوط الأول، وسجل يوسف المزيريب الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 23.
وعند الدقيقة 30 أهدر مهاجم الاتحاد "عبدالرزاق حمدالله" فرصة التعديل لفريقه، بعد أن طوّح بالكرة من فوق العارضة البطناوية.
لكن "حمدالله" استطاع تعديل النتيجة لفريقه عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدلًا من الضائع 8+45 من ركلة جزاء، وخسر الباطن خدمات مدافعه "سيباستيان" الذي خرج بالبطاقة الحمراء ليكمل "السماوي" اللقاء بعشرة لاعبين.
ومع مطلع الشوط الثاني، أضاف "رومارينهو" الهدف الثاني للاتحاد من ركلة جزاء عند الدقيقة 50.
وتكفّلت العارضة البطناوية للتصدي لتسديدة "روما" عند الدقيقة 82.
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة 28 في المركز الثاني، وبقي الباطن متذيل القائمة بنقتطين.