في "منعطف خطير".. "الأخضر السعودي" يسعى لعبور محطة إندونيسيا

يلتقي غدًا الثلاثاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره إندونيسيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتُقام المباراة على ملعب غيلورا بونغ كارنو، وتحديدًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، فيما تتنافس كل من (السعودية، وأستراليا، والصين) على مركز الوصيف؛ إذ يمتلك كل منها 6 نقاط، فيما يتذيل منتخب إندونيسيا قائمة الترتيب بثلاث نقاط فقط.
وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم الاثنين حصتهم التدريبية على ملعب المباراة تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، التي بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، فتمرين الاستحواذ قبل أن يُجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.