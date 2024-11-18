في "منعطف خطير".. "الأخضر السعودي" يسعى لعبور محطة إندونيسيا

وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم الاثنين حصتهم التدريبية على ملعب المباراة تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، التي بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، فتمرين الاستحواذ قبل أن يُجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.