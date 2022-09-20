الأولى من نوعها.. تدشين شعار بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة "البوتشيا"

دشن المشرف العام على جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، اليوم، شعار بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة "البوتشيا" لشديدي الإعاقة.
يأتي هذا تحت رعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ حيث ستنطلق أولى منافسات البطولة يوم الأحد المقبل، وتستمرّ لمدة خمسة أيام، بمشاركة 85 لاعبًا من مختلف الأندية الرياضة لذوي الإعاقة بالمملكة، تحت شعار "أنتم منا ونحن معكم".
وأوضح المشرف العام على جامعة الأمير فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، في كلمة له خلال حفل التدشين؛ أن البطولة تعدّ إحدى المبادرات التنموية لإمارة منطقة تبوك، وتستضيفها جامعة فهد بن سلطان دعمًا للرياضة والرياضيين من منسوبي أندية المملكة لذوي الإعاقة، وتعتبر هي الأولى من نوعها، وتضم عددًا من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقةً للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية؛ رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم ودمجهم في المجتمع والتعايش معهم.
وأضاف الدكتور اللحيدان: جامعة فهد بن سلطان تسعد بدعم مثل هذه الرياضات ذات البعد الإنساني، وتجدها فرصة سانحة لمزيد من المشاركات المجتمعية التي تهدف إليها الجامعة، بدعم لا محدود واهتمام بالغ من سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي دائمًا ما يشجع مثل هذه المبادرات ويؤكد عليها، مشيرًا إلى أن البطولة ستنطلق من الفترة 25 وحتى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، سائلًا الله التوفيق لجميع المشاركين.
من جهته بيّن مؤسس اللعبة رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية بالبطولة، الكابتن محسن آل إسماعيل؛ أن هذه المنافسات موجهة للأفراد ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة، وتتضمن حمل كرة بيضاء يتنافس عليها فريقان من المشاركين، ويتم احتساب نقطة لكل منافس يصل ذهنيًّا إلى هذه الكرة في وقت محدد، حسب أنظمة اللعبة التي يشترط فيها أن يكون اللاعب سليمًا ذهنيًّا ولديه إعاقة جسدية في أطرافه الأربعة، وهي من الألعاب الفريدة في العالم التي تحتمل المنافسة بين الذكر والأنثى.
وذكر الكابتن آل إسماعيل أنه قد تم تأهيل ما يقارب 35 حكمًا لهذه اللعبة من أبناء منطقة تبوك، إلى جانب عدد من الحكام الدوليين، بمشاركة ما يزيد على 8 فرق من المشاركين في البطولة، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين.