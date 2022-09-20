الأولى من نوعها.. تدشين شعار بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة "البوتشيا"

وأوضح المشرف العام على جامعة الأمير فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، في كلمة له خلال حفل التدشين؛ أن البطولة تعدّ إحدى المبادرات التنموية لإمارة منطقة تبوك، وتستضيفها جامعة فهد بن سلطان دعمًا للرياضة والرياضيين من منسوبي أندية المملكة لذوي الإعاقة، وتعتبر هي الأولى من نوعها، وتضم عددًا من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقةً للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية؛ رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم ودمجهم في المجتمع والتعايش معهم.