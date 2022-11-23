ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الثالث عالميًا: زيارة المملكة أمنيتي.. و"كأس الدرعية" تحضير مثالي للموسم

ويعد ستيفانوس تسيتسيباس البالغ من العمر 24 عامًا من أبرز لاعبي الكرة الصفراء، حيث يمزج بين الأناقة والقوة في أسلوب لعبه، مما يخلق جوًا خاصًا للغاية، كما يعد اليوناني الأعلى تصنيفًا على الإطلاق في تاريخ اللعبة.