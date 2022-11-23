ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الثالث عالميًا: زيارة المملكة أمنيتي.. و"كأس الدرعية" تحضير مثالي للموسم

انضم لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الثالث على العالم إلى قائمة تضم 12 من كبار لاعبي التنس، سيتنافسون على لقب بطولة كأس الدرعية للتنس 2022، ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.
وحول مشاركته في البطولة التي تنظمها وزارة الرياضة ويبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار قال تسيتسيباس "زيارة المملكة كانت أمنيتي، وأنا سعيد بإقامة بطولة مميزة مثل كأس الدرعية للتنس في قلب المملكة، ولعب كرة التنس على أرض الدرعية" معتبرًا أن وجود لاعبين مصنفين عالميًا في البطولة بمثابة تحضير مثالي للموسم القادم.
ويعد ستيفانوس تسيتسيباس البالغ من العمر 24 عامًا من أبرز لاعبي الكرة الصفراء، حيث يمزج بين الأناقة والقوة في أسلوب لعبه، مما يخلق جوًا خاصًا للغاية، كما يعد اليوناني الأعلى تصنيفًا على الإطلاق في تاريخ اللعبة.
وحقق اللاعب اليوناني خلال مسيرته الرياضية 9 ألقاب في جولة رابطة محترفي التنس، بما في ذلك ألقاب دورات الماسترز 1000 نقطة لرابطة محترفي التنس في مونت كارلو في عامي 2021 و2022، فيما وصل ستيفانوس لأول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى في رولان جاروس في العام الماضي، ونهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ونصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ثلاث مرات.