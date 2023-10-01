بالفيديو.. إعلامي يمتدح مدرب الهلال "خيسوس".. والأخير يرد: أنت نصراوي!

ردَّ مدرب فريق الهلال الكروي الأول، البرتغالي خورخي خيسوس، بطريقة كوميدية على إعلامي امتدحه كثيرًا أثناء توجُّه البعثة الهلالية للمغادرة إلى إيران.
ويواجه الهلال نساجي مازاندران الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
ووجَّه الإعلامي عايد العليوي رسالة لخيسوس قائلاً: "أنت أفضل مدرب"؛ ليرد عليه المدرب بالقول: "أنت نصراوي"، وسط ضحكات الجميع.
ويبدو أن خيسوس لم ينسَ الانتقاد الذي وجَّهه له في المؤتمر الصحفي الأخير؛ إذ انتقد أسلوب اللعب؛ ليرد عليه المدرب بالقول: ألم يعجبك شكل الفريق اليوم؟ فأجابه الإعلامي بالقول: "لا"؛ ليرد خيسوس: "إذا لم يعجبك الهلال اليوم فهذا يظل رأيك".