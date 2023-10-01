بالفيديو.. إعلامي يمتدح مدرب الهلال "خيسوس".. والأخير يرد: أنت نصراوي!

ويبدو أن خيسوس لم ينسَ الانتقاد الذي وجَّهه له في المؤتمر الصحفي الأخير؛ إذ انتقد أسلوب اللعب؛ ليرد عليه المدرب بالقول: ألم يعجبك شكل الفريق اليوم؟ فأجابه الإعلامي بالقول: "لا"؛ ليرد خيسوس: "إذا لم يعجبك ‫الهلال اليوم فهذا يظل رأيك".