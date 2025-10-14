قبل المواجهة المرتقبة بين السعودية والعراق.. تعرف على فرص المنتخبين في التأهل للمونديال

تتجه أنظار الجماهير السعودية والعربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يحتضن الليلة المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي في ختام منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.
ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، متقدماً بفارق الأهداف على المنتخب العراقي صاحب المركز الثاني، فيما ودّعت إندونيسيا المنافسة دون نقاط. ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، بينما يخوض الوصيف مواجهة فاصلة لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي أمام منتخبات من قارات أخرى.
ويسعى الأخضر السعودي إلى حسم بطاقة التأهل المباشر للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، إذ يمتلك فرصتين للتأهل عبر الفوز أو التعادل، مستفيداً من تفوقه التهديفي. في المقابل، يدخل المنتخب العراقي اللقاء بطموح انتزاع بطاقة الصعود الثانية في تاريخه بعد مشاركة 1986، إذ لا بديل له عن الفوز لضمان التأهل، بينما أي نتيجة أخرى ستقوده إلى الملحق العالمي.
وعلى صعيد التاريخ، التقى المنتخبان في 37 مواجهة، فاز العراق في 17 منها مقابل 11 انتصاراً للسعودية وتسع حالات تعادل، سجل خلالها الأخضر 34 هدفاً واستقبل 56.
أما من حيث القيمة السوقية، فيتفوق المنتخب السعودي بـ30.6 مليون يورو مقابل 21 مليوناً للعراق، بحسب تقديرات شبكة "ترانسفير ماركت"، حيث يُعد فراس البريكان الأعلى قيمة بين لاعبي الأخضر بـ4.5 ملايين يورو، فيما يتصدر زيدان إقبال لاعبي العراق بـ4 ملايين يورو.