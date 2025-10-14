قبل المواجهة المرتقبة بين السعودية والعراق.. تعرف على فرص المنتخبين في التأهل للمونديال

ويسعى الأخضر السعودي إلى حسم بطاقة التأهل المباشر للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، إذ يمتلك فرصتين للتأهل عبر الفوز أو التعادل، مستفيداً من تفوقه التهديفي. في المقابل، يدخل المنتخب العراقي اللقاء بطموح انتزاع بطاقة الصعود الثانية في تاريخه بعد مشاركة 1986، إذ لا بديل له عن الفوز لضمان التأهل، بينما أي نتيجة أخرى ستقوده إلى الملحق العالمي.