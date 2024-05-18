"أخضر الشاطئية" يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا والعربية

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة الشاطئية إلى العاصمة الأردنية عمان؛ وذلك للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للرجال والسيدات والبطولة العربية الـ29 للرجال والـ19 للسيدات، وتنطلق منافسات البطولة غدًا الأحد، ويشارك فيها منتخبات قطر ولبنان وعمان والأردن والبحرين والعراق.
ويترأس البعثةَ عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة رئيس لجنة الشواطئ محمد الفقيه والمدربان فايز الداود وعيسى اليامي والإداري عبدالعزيز الأمين والإدارية مها ناصر والحكم المرافق عبدالمحسن الجزيري، ويمثل فريق الرجال الثنائي ضياء الخواهر وزيد باصهيب، والثنائي علي المرهون وحسن الكعيبي، ويمثل منتخب السيدات دانة البوعينين وبسمة شقدار ورنا الشريف وهادية حسين وأخصائي العلاج سارة أبو السعود.