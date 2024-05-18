"أخضر الشاطئية" يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا والعربية

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة الشاطئية إلى العاصمة الأردنية عمان؛ وذلك للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للرجال والسيدات والبطولة العربية الـ29 للرجال والـ19 للسيدات، وتنطلق منافسات البطولة غدًا الأحد، ويشارك فيها منتخبات قطر ولبنان وعمان والأردن والبحرين والعراق.