البريميرليغ.. هل يتلقى ليفربول هزيمته الخامسة الليلة أمام أستون فيلا؟

في المقابل، يدخل أستون فيلا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصاراته الأخيرة، إذ فاز في آخر أربع جولات متتالية، ليحتل المركز الثامن بنفس رصيد ليفربول (15 نقطة)، ساعيًا إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي على حساب خصمٍ جريح يسعى لاستعادة هيبته.