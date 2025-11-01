البريميرليغ.. هل يتلقى ليفربول هزيمته الخامسة الليلة أمام أستون فيلا؟

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء اليوم نحو ملعب أنفيلد، حيث يستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025–2026.
ويدخل ليفربول المباراة بدوافع كبيرة للخروج من دوامة النتائج السلبية، بعد أن مُني بأربع هزائم متتالية أثارت غضب جماهيره، وسط مطالبات متزايدة برحيل المدير الفني الهولندي آرني سلوت.
وخسر الفريق الأحمر أمام كريستال بالاس، وتشيلسي، ثم مانشستر يونايتد، وأخيرًا برينتفورد في الجولة الماضية، كما ودّع منافسات كأس كاراباو بعد خسارة ثقيلة بثلاثية دون رد أمام كريستال بالاس.
ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، بعد أن حقق خمسة انتصارات مقابل أربع هزائم.
في المقابل، يدخل أستون فيلا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصاراته الأخيرة، إذ فاز في آخر أربع جولات متتالية، ليحتل المركز الثامن بنفس رصيد ليفربول (15 نقطة)، ساعيًا إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي على حساب خصمٍ جريح يسعى لاستعادة هيبته.
وتنطلق المباراة عند الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُبث عبر قناة beIN SPORTS 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.