كأس العرب للناشئين 2022.. طلال حاجي لاعب منتخب السعودية ينفرد بصدارة هدافي البطولة

يتربع طلال حاجي لاعب منتخب السعودية، على صدارة جدول ترتيب هدافي كأس العرب للناشئين في نسختها الرابعة، والتي تقام في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الحالي.