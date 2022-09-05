كأس العرب للناشئين 2022.. طلال حاجي لاعب منتخب السعودية ينفرد بصدارة هدافي البطولة

يتربع طلال حاجي لاعب منتخب السعودية، على صدارة جدول ترتيب هدافي كأس العرب للناشئين في نسختها الرابعة، والتي تقام في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الحالي.
وسجل طلال حاجي 7 أهداف ولعب دوراً بارزاً في تأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي، قبل الخسارة بنتيجة 4-5 بركلات الترجيح أمام منتخب الجزائر، يوم الاثنين.
وفي المركز الثاني يحل كل من أيمن عبدالعزيز وعمر حمدين من منتخب مصر، وعلي الدراجي لاعب منتخب العراق، وموسى علي من منتخب السودان برصيد 3 أهداف لكل منهم.
وينتظر المنتخب الجزائري في الدور النهائي، الفائز من مباراة منتخبي اليمن والمغرب، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الاثنين.