الهلال يسعى للحفاظ على سلسلة انتصاراته وتعزيز الصدارة أمام الشارقة الإماراتي

ويلتقي في باقي مباريات الجولة السادسة لمنطقة الغرب، يوم الاثنين أيضاً تراكتور الإيراني مع الدحيل القطري في تبريز، والغرافة القطري مع الوحدة الإماراتي في الريان، والشرطة العراقي مع الأهلي السعودي في بغداد، ويوم الثلاثاء، السد القطري مع شباب الأهلي الإماراتي في الدوحة، والاتحاد السعودي مع ناساف الأوزبكي في جدة.