الهلال يسعى للحفاظ على سلسلة انتصاراته وتعزيز الصدارة أمام الشارقة الإماراتي

يخوض نادي الشارقة الإماراتي مواجهة قوية أمام ضيفه الهلال السعودي يوم الاثنين على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويلتقي في باقي مباريات الجولة السادسة لمنطقة الغرب، يوم الاثنين أيضاً تراكتور الإيراني مع الدحيل القطري في تبريز، والغرافة القطري مع الوحدة الإماراتي في الريان، والشرطة العراقي مع الأهلي السعودي في بغداد، ويوم الثلاثاء، السد القطري مع شباب الأهلي الإماراتي في الدوحة، والاتحاد السعودي مع ناساف الأوزبكي في جدة.
ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل 13 نقطة للوحدة، و11 لتراكتور، و10 لكل من الأهلي وشباب الأهلي، و7 لكل من الدحيل والشارقة، و6 للاتحاد، و3 للغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة للشرطة، في حين لا زال رصيد ناساف خالياً من النقاط.
ولن يفتقد الشارقة للثقة بعد فوزه في الجولة الخامسة على حامل اللقب نادي الأهلي السعودي، وهو الانتصار الذي أعاد إحياء آماله عقب تعرّضه لخسارتين متتاليتين.
لكن الفريق الإماراتي لم يحقق أي فوز في آخر مواجهتين جمعته بالهلال، وسيكون مطالباً بالتماسك الدفاعي أمام فريقٍ يواصل التسجيل بغزارة هذا الموسم.
أما الهلال، الذي ضمن التأهل إلى دور الـ16 قبل ثلاث جولات من نهاية دور المجموعات، فسوف يسعى إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته، في إطار سعيه لإحراز لقبه الآسيوي الخامس.
وسيُطلق تحقيق الفوز السادس على التوالي رسالةً واضحةً مفادها أنّ الهلال هو الفريق الذي يتعيّن على الجميع التغلب عليه في سباق اللقب هذا الموسم.
ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر آذار/مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر نيسان/أبريل.