الاتحاد يجدد عقد اللاعب طلال حاجي لثلاث سنوات قادمة

وأضاف البيان: "وأكد الرئيس التنفيذي للنادي السيد دومينجوس أوليفيرا بأن التجديد مع اللاعب يأتي ضمن إستراتيجية النادي في المحافظة على العناصر الواعدة والتي استثمر النادي في احتضانها وتطوير موهبتها وفقاً لأفضل الأسس التدريبية ومنحها الفرصة مبكراً لتقديم نفسها بما يعود بالفائدة ليس فقط على نادي الاتحاد ولكن على الكرة السعودية بشكل عام، متمنياً للاعب وزملائه في الفريق التوفيق في الموسم المقبـل وإسعاد الجماهير الاتحادية بتحقيق الانتصارات".