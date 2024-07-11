رياضة

الاتحاد يجدد عقد اللاعب طلال حاجي لثلاث سنوات قادمة

ليستمر في صفوفه حتى 2028
الاتحاد يجدد عقد اللاعب طلال حاجي لثلاث سنوات قادمة

أعلن نادي الاتحاد تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن طلال حاجي لمدة ثلاثة مواسم قادمة ليستمر في صفوف الفريق حتى 2028.

وقال النادي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):"يعلن نادي الاتحاد عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن طلال حاجي لمدة ثلاثة مواسم".

وأضاف البيان: "وأكد الرئيس التنفيذي للنادي السيد دومينجوس أوليفيرا بأن التجديد مع اللاعب يأتي ضمن إستراتيجية النادي في المحافظة على العناصر الواعدة والتي استثمر النادي في احتضانها وتطوير موهبتها وفقاً لأفضل الأسس التدريبية ومنحها الفرصة مبكراً لتقديم نفسها بما يعود بالفائدة ليس فقط على نادي الاتحاد ولكن على الكرة السعودية بشكل عام، متمنياً للاعب وزملائه في الفريق التوفيق في الموسم المقبـل وإسعاد الجماهير الاتحادية بتحقيق الانتصارات".

نادي الاتحاد
طلال حاجي

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