بحضور "بن جلوي" والسفير الفرنسي لدى المملكة.. الأولمبية السعودية تحتفي باليوم الأولمبي العالمي

احتفت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية السعودية، اليوم الأحد، باليوم الأولمبي العالمي 2024م، بحضور سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي، ومشاركة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان”، وعدد من منسوبي اللجنة الأولمبية والاتحادات واللجان والروابط الرياضية، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، تزامناً مع تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي يصادف الـ23 من يونيو في كل عام وتحتفل فيه 206 لجنة أولمبية حول العالم.