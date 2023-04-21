رونالدو يقدِّم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.. ويؤكد تركيزه على مباراة الوحدة في كأس الملك

قدَّم نجم نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو التهنئة للمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونشر رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، الذي يتابعه أكثر من (108) ملايين متابع، جاء فيها: "عيد مبارك لجميع من يحتفلون اليوم".
وأكد الأسطورة البرتغالي أن تركيزه منصبٌّ حاليًا على مواجهة الوحدة يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م.
وقال النجم البرتغالي في تغريدته عبر حسابه بـ"تويتر"، الذي فقد علامة التوثيق (العلامة الزرقاء): "التركيز في التحضير لنصف النهائي".
يُشار إلى أن موقع تويتر بدأ في إزالة العلامة الزرقاء من حسابات مستخدميه؛ وفَقَد مشاهير، منهم نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، علامات التوثيق، التي كانت تُمنح في السابق لشخصيات معروفة من الصحفيين أو المديرين أو السياسيين أو الرياضيين أو المؤسسات، بعد التأكد من هوياتهم كعلامة لتوثيق الحسابات.