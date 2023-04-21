رونالدو يقدِّم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.. ويؤكد تركيزه على مباراة الوحدة في كأس الملك

يُشار إلى أن موقع تويتر بدأ في إزالة العلامة الزرقاء من حسابات مستخدميه؛ وفَقَد مشاهير، منهم نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، علامات التوثيق، التي كانت تُمنح في السابق لشخصيات معروفة من الصحفيين أو المديرين أو السياسيين أو الرياضيين أو المؤسسات، بعد التأكد من هوياتهم كعلامة لتوثيق الحسابات.