موراتا يحسم مستقبله بالبقاء مع أتليتكو مدريد

حسم الدولي الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد، مستقبله بعد تكهنات حول قرب انتقاله إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى أنه سيستمر مع فريقه في الموسم المقبل.
وكتب موراتا، الذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2024، عبر حسابه على "إنستغرام" لا يمكن أن أتخيل كيف يكون الشعور للفوز بهذا القميص، ولن أتوقف حتى أحقق ذلك".
ويلعب موراتا (31 عامًا) في صفوف أتليتكو مدريد منذ 2019، وقضى فترة على سبيل الإعارة في يوفنتوس، كما يحمل خبرات سابقة من تمثيل ريال مدريد وتشيلسي.