موراتا يحسم مستقبله بالبقاء مع أتليتكو مدريد

وكتب موراتا، الذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2024، عبر حسابه على "إنستغرام" لا يمكن أن أتخيل كيف يكون الشعور للفوز بهذا القميص، ولن أتوقف حتى أحقق ذلك".