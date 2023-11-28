مدرب الاتحاد "غالاردو" يطلب التعاقد مع نيكولاس دي لا كروز لاعب ريفر بليت .. خلال " الميركاتو الشتوي "

وافادت صحيفة "futbolargentino" بأن نيكولاس دي لا كروز يقترب من مغادرة النادي الأرجنتيني، وقد ينتقل إلى المملكة العربية السعودية التي ترغب في ضمه ،مشيرة إلى أن فلامنغو البرازيلي مهتم أيضاً بالتعاقد مع اللاعب.