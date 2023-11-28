مدرب الاتحاد "غالاردو" يطلب التعاقد مع نيكولاس دي لا كروز لاعب ريفر بليت .. خلال " الميركاتو الشتوي "
كشفت عديد من التقارير الصحفية عن رغبة مسؤولي نادي الاتحاد في التعاقد مع الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروز، لاعب الوسط في ريفر بليت الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وقال الصحفي "سيباس جيوفانيلي" الذي يعمل في "ESPN" أن مارسيلو غالاردو مدرب الاتحاد يريد من الإدارة ضم اللاعب الأوروغوياني، لتدعيم صفوف الفريق بالفترة القادمة.
وافادت صحيفة "futbolargentino" بأن نيكولاس دي لا كروز يقترب من مغادرة النادي الأرجنتيني، وقد ينتقل إلى المملكة العربية السعودية التي ترغب في ضمه ،مشيرة إلى أن فلامنغو البرازيلي مهتم أيضاً بالتعاقد مع اللاعب.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أنه سيتعين على النادي السعودي دفع الشرط الجزائي لإنهاء عقد اللاعب والذي يقدر بـ16 مليون دولار أمريكي (77.9 مليون ريال برازيلي) للحصول على خدماته .
انضم نيكولاس دي لا كروز صاحب الـ26 عاماً، في أغسطس 2017، قادماً من ليفربول الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 11 مليون يورو .