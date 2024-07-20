الجواد الكواكبي بطلاً لكأس مهرجان الورد الطائفي

ونوّه نادي سباقات الخيل بحضور الزوار للاستمتاع بسباقات الخيل، ومشاهدة الخيل عن قرب، وأكد أن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل؛ وهو ما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان، والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على أرضية الميدان، إضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي، التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية، تتناسب مع جميع فئات العوائل، إضافة إلى متاجر البيع متعددة النشاطات، وأركان وعربات الفود ترك الرائعة، وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية.