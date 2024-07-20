الجواد الكواكبي بطلاً لكأس مهرجان الورد الطائفي

أقام نادي سباقات الخيل للفروسية (سباقات موسم الطائف) على ميدان الملك خالد بالحوية منافسات الأسبوع الثالث في حفلاته الثلاث الـ7 والـ8 والـ9، بمجموع جوائز قارب مليونَيْ ريال موزعة على 27 شوطًا، اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة.
وشهدت سباقات الخميس الماضي منافسات قوية ومثيرة. وافتتح أولى الأشواط المهرة دكتورة سلوى بأداء مميز بشعار المالك سعد علي بن بدن، وبتدريبات بدن السبيعي، وقيادة الخيال فهد الفريدي. وثاني الأشواط ظفر به الجواد قواه الله للإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بتدريبات عبدالله مشرف، وبقيادة الخيال عبدالله العوفي. واختتمت الفرس دانس ديسير نهاية أشواط يوم الخميس بانتصار رائع للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، بتدريبات ثامر الديحاني، وبقيادة الخيال محمد الدهام.
وفي سباقات يوم الجمعة حضرت الإثارة والقوة في الشوط التاسع المخصص لكأس مهرجان الورد الطائفي على مسافة 2000 متر، بوجائزة قدرها 150 ألف ريال، بعدد كبير من الأطوال، بلغ أحد عشر طولاً. وسجل الجواد الكواكبي نفسه بطلا ًللكأس بشعار المالك الشريف هزاع شاكر العبدلي، وبتدريبات عبدالعزيز الموسى، وبقيادة الخيال نايف العنزي.
وفي ثاني الأشواط من يوم الجمعة سجل الجواد ناصر المحمدية أفضل زمن على مسافة 1200 متر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من موسم سباقات الطائف، بلغ 1:17.71 دقيقة، بشعار الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وبتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيال عادل الفريدي.
وفي سباقات يوم السبت افتتحت الحفل التاسع المهرة لعيون عز بانتصار رائع للمالك إبراهيم عوض مطر، بتدريبات نشمي المطيري، وبقيادة الخيال علي الميموني. وفي ثاني الأشواط انتصر الجواد مقتحم بصورة رائعة، بشعار المالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وبتدريبات ثامر الديحاني، وقيادة الخيال محمد الدهام.
وفي ثالث الأشواط ظفر بالشوط الجواد ويند سبري بشعار المالك فيصل بن محمد عبدالهادي الجضعي القحطاني، وبتدريبات أحمد الشايع، وبقيادة الخيال خالد الميموني.
وفي الشوط الرابع انتصرت الفرس سيل أون سيلفربيرد بشكل رائع لمالكها عبدالله بن عايض بن محمد آل ظبية، وبتدريبات عبدالعزيز خالد، وبقيادة الخيال عبدالعزيز الفريدي.
وفي الشوط الخامس انتصر الجواد حيزوم للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وبتدريبات نيكولاس بكالارد، وقيادة الخيال أليكسس مورينو.
واختُتم الحفل بالشوط المخصص للخيل العربية مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر، واستطاعت الفرس تغرودة الوصول إلى خط النهاية أولاً بشعار المالك عبدالكريم القلاف، بتدريبات بسام الموسى، وبقيادة الخيال عبدالإله الحصين.
ونوّه نادي سباقات الخيل بحضور الزوار للاستمتاع بسباقات الخيل، ومشاهدة الخيل عن قرب، وأكد أن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل؛ وهو ما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان، والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على أرضية الميدان، إضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي، التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية، تتناسب مع جميع فئات العوائل، إضافة إلى متاجر البيع متعددة النشاطات، وأركان وعربات الفود ترك الرائعة، وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية.
كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في مسابقات تفاعلية عدة كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط، والفوز بجوائز رائعة وقيمة.
ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيُتاح التسجيل إلكترونيًّا للجميع للحصول على باقات التذاكر، سواء المجانية أو المميزة.
وتبدأ أسعار التذاكر المميزة من 35 ريالاً سعوديًّا، التي توفر جميع مزايا الدخول العام، إضافة إلى الدخول إلى جناح نبض النادي، الذي يوفر موقعًا قريبًا من السباق، إضافة إلى الوصول إلى صالات ومطاعم يشرف عليها الشيف فادي منيمنة، الحاصل على جوائز عديدة في مجاله.