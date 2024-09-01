"متعب الحربي" لجماهير الهلال: أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي وتقديم أفضل ما لدي

قدّم "الدولي"، ولاعب الهلال متعب الحربي، الشكر لإدارة نادي الهلال، بعد انتقاله لصفوف الفريق الكروي الأول، اليوم الأحد، قادماً من الشباب، بعد سباق مثير مع الغريم التقليدي "النصر".