"متعب الحربي" لجماهير الهلال: أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي وتقديم أفضل ما لدي

قدّم "الدولي"، ولاعب الهلال متعب الحربي، الشكر لإدارة نادي الهلال، بعد انتقاله لصفوف الفريق الكروي الأول، اليوم الأحد، قادماً من الشباب، بعد سباق مثير مع الغريم التقليدي "النصر".
وقال "الحربي" عبر حسابه بـمنصة "إكس": "جماهير نادي الهلال سعيد بانتقالي لنادي الهلال. وأتطلع للعمل مع زملائي بالفريق لتحقيق أهدافنا المشتركة. أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي، وتقديم أفضل ما لدي. وأشكركم على الثقة، وأتمنى أن نصنع معًا ذكريات رائعة".
وكان الهلال قد ظفر بخدمات "الحربي" بعد منافسة قوية مع النصر، حيث وقع للأزرق لمدة خمسة مواسم، مع نهاية "الميركاتو الصيفي".