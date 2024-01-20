بعد لقاء نصف النهائي بالسوبر الإيطالي.. "إنزاغي": إنها شخصية البطل.. و"ساري": ليس لدينا مبرر

تصوير- ماجد البقمي: شدّد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، بعد تأهل فريقه إلى نهائي السوبر الإيطالي، بفوزه على خصمه لاتسيو، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة 19 يناير 2024م بالرياض، على ضرورة الاستمرار في تحسين الأداء، ولا سيما مع قوة المنافسات التي يخوضها الفريق، مبيناً أن التنظيم في خطوط لاتسيو، صعّب مهمة تسجيل مزيدٍ من الأهداف، وأن مؤازرة المشجعين، أعطت الفريق وهجاً أكبر".
وأضاف إنزاغي قائلاً: "كل مباراةٍ لها أهميتها الخاصة، وأنا أركز دائماً على أداء فريقي، مستويات الفريق القوية خلال الفترة الماضية، كان نتاجها تحقيق عددٍ من الألقاب، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ويجب أن نواصل على هذا المنوال في المباراة النهائية أمام نابولي، التي ستكون صعبة؛ إذ يملك المنافس لاعبين مميزين، ومدرباً وطريقة لعبٍ جديدة".
وقال لاعب الفريق ماتيو دارميان، أن فريقه سيعمل جاهداً من أجل الحفاظ على لقبه، من خلال الفوز في المباراة النهائية أمام نابولي، مشيراً إلى أحقية الإنتر في الحصول على بطاقة التأهل إلى النهائي؛ نظير ما قدمه من أداءٍ، وسيطرته على مجريات اللقاء.
على الطرف الآخر، أبدى الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو، استياءه من المستوى الذي ظهر به فريقه في مباراة إنتر، مشيراً إلى أن قوة الخصم، ليست مبرراً لعدم تقديم الأداء المطلوب، متمنياً في الوقت ذاته، أن تكون هذه التجارب السلبية، طريقاً للتعلم، وتفعيل النواحي الذهنية والتكتيكية بشكلٍ أفضل للمنظومة كافّة.