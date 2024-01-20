بعد لقاء نصف النهائي بالسوبر الإيطالي.. "إنزاغي": إنها شخصية البطل.. و"ساري": ليس لدينا مبرر

تصوير- ماجد البقمي: شدّد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، بعد تأهل فريقه إلى نهائي السوبر الإيطالي، بفوزه على خصمه لاتسيو، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة 19 يناير 2024م بالرياض، على ضرورة الاستمرار في تحسين الأداء، ولا سيما مع قوة المنافسات التي يخوضها الفريق، مبيناً أن التنظيم في خطوط لاتسيو، صعّب مهمة تسجيل مزيدٍ من الأهداف، وأن مؤازرة المشجعين، أعطت الفريق وهجاً أكبر".