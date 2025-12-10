غدًا.. انطلاق "قفز السعودية" بمشاركة 173 فارسًا وفارسة

تنطلق غدًا الخميس منافسات الأسبوع الأول من النسخة الخامسة لبطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية، بجوائز مالية تتجاوز 5 ملايين ريال، وبمشاركة 173 فارسًا وفارسة من 14 دولة.
وتشهد منافسات الأسبوع الأول إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم على مدى 3 أيام، حيث تُقام في اليوم الأول 4 أشواط، بواقع شوطين لفئة النجمة الواحدة، وشوطين لفئة الأربع نجوم، فيما تنطلق منافسات الأسبوع الثاني خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، وتشهد إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمتين والخمس نجوم. وتحظى "قفز السعودية" بأهمية كبيرة، لاسيما أنها تتضمن شوطين مؤهلين إلى كأس العالم 2026.
وكان الاتحاد السعودي للفروسية قد أنهى جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة، في سبيل الارتقاء بهذه الرياضة العريقة إلى معايير عالمية.
من جهة أخرى، تستقبل قرية الفعاليات المصاحبة الزوّار خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع الأول للبطولة، حيث تُقدَّم تجربة نوعية في عالم الفروسية لكافة أفراد العائلة، بمشاركة نخبة من الفرسان المصنفين عالميًا، بالإضافة إلى التنوع الفريد في الفعاليات المصاحبة والعروض المتنوعة في القرية الترفيهية.
وتضم القرية العديد من المطاعم، والجلسات العائلية، ومتاجر التسوق، ومواقع ترفيهية مجانية للأطفال في منطقة مغلقة خاصة، إلى جانب توفر كامل الخدمات العامة.
وقد طرحت اللجنة المنظمة للبطولة تذاكر الأسبوعين الأول والثاني، علمًا بأن أسعار التذاكر تبدأ من 40 ريالًا لفئة المدرجات العامة، ومبيّنة أن التذاكر متاحة للجمهور من داخل المملكة وخارجها لحضور منافسات البطولة وفعالياتها.