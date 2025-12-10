غدًا.. انطلاق "قفز السعودية" بمشاركة 173 فارسًا وفارسة

وتشهد منافسات الأسبوع الأول إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم على مدى 3 أيام، حيث تُقام في اليوم الأول 4 أشواط، بواقع شوطين لفئة النجمة الواحدة، وشوطين لفئة الأربع نجوم، فيما تنطلق منافسات الأسبوع الثاني خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، وتشهد إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمتين والخمس نجوم. وتحظى "قفز السعودية" بأهمية كبيرة، لاسيما أنها تتضمن شوطين مؤهلين إلى كأس العالم 2026.